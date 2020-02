De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Dând timpul înapoi, cum ai primit propunerea de a face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”?

Andra: A fost o surpriză propunerea, cunoșteam formatul din ale țări și m-am bucurat că îl vom avea și în România. Am acceptat imediat. Aveam deja experiența pozitivă a emisiunii “O-la-la”, acolo eram gazda show-ului, care era lider de audiență, iar asta îmi dăduse încredere. “Românii au talent” părea o experiență minunată, cu toate ingredientele ca să cucerească publicul. Evident, nu regret nicio secundă că am spus DA!

Înainte de a lua o decizie pe plan profesional, de obicei te consulți cu Cătălin? Cum a fost în cazul de față?

Da, discut cu Cătălin de obicei, din mai multe motive: în primul rând, pentru că multe decizii pe care le iau îl afectează și pe el. E vorba despre timpul nostru, cât timp lucrăm, uneori chiar departe de casă. În al doilea rând, pentru că am mare încredere în părerea lui. De exemplu, în acest caz, el deja lucra în televiziune de mulți ani și înțelegea mai bine decât mine în ce fel de proiect intru, ce efort va presupune și mă putea sfătui cum să îmi împart timpul mai bine. Nu în ultimul rând, când vorbesc cu el, de multe ori mi se clarifică și mie ce vreau cu adevărat. Decizia tot eu o iau, dar discuția cu un om în care am încredere mă face să văd lucrurile mai limpede.

Te simți privilegiată întrucât ai rămas singura prezență feminină dintre jurați?

Nu simt că ne-am împărțit vreodată între fete și băieți, în nicio etapă sau sezon. Cred că fiecare vine cu personalitatea și expertiza lui, astfel încât și separat aducem ceva valoros, dar și împreună formăm o echipă carismatică. Suntem simpatici, nu?

Cum ți-ai descrie colegii de la „Românii au talent?” Cu care dintre ei ești pe aceeași lungime de undă?

Cel bun, cel rău, cel foarte rău! (râde) Nu, glumesc, am depășit de mult acest fel de a ne prezenta în fața concurenților. Cred că i-aș descrie ca amuzanți, sensibili, dar totuși direcți. În funcție de ce fel de număr avem pe scenă, ce coardă ne atinge, fiecare dintre noi devine fie un avocat care susține cauza concurentului, fie este necruțător și îl trimite acasă.

A început sezonul al zecelea al emisiunii, te-a mai luat ceva prin surprindere în ceea ce privește concurenții?

Sigur, oamenii sunt inepuizabili. Fiecare are altă motivație, alt stil, transmite altă emoție. Și dacă vin zece dansatori sau zece pictori, ei nu seamănă între ei. Și acest sezon m-a făcut să îmi țin respirația, să râd în hohote, să mă revolt. Este un sezon cu adevărat aniversar, vă veți convinge.

Cum era Andra la școală? Ai fost o elevă de 10? Ce materii preferate aveai?

Nu am fost o elevă de nota 10 mereu, dar am fost foarte ambițioasă și competitivă. Nimeni nu e atras de toate materiile, desigur, iar eu am știut mereu că vreau să fac muzică, să cânt.

Ca să rămânem în sfera emisiunii, ce talent secret ai (în afară de vocea inconfundabilă cu care ai fost înzestrată)?

Îmi place mult să dansez, cred că sunt talentată, deși nu am aprofundat cel mai mult acest capitol. De când am copiii, am descoperit că îmi place să gătesc, dar și să spun povești. Poate, într-o zi, am să scriu o carte pentru copii.

Apropo, ce vârstă aveai și cine a fost persoana care a sesizat potențialul tău artistic în copilărie?

În casa noastră se asculta muzică mereu, tatăl meu era cel care cânta, și de la el am moștenit eu și fratele meu talentul. Eram foarte mică, așa cum este și Eva mea acum, când nu mă opream din cântat și dansat. De altfel, am participat și la “Tip-Top Minitop”, poate mulți își amintesc, era o emisiune pentru copii, un talent-show pentru pitici. Nu știu, deci, de la ce vârstă s-a văzut talentul meu, cred că imediat ce am vorbit am și cântat.

