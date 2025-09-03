Într-o discuție deschisă la podcastul realizat de Mihaela Tatu, Andreea Bălan a povestit atât despre felul în care George Burcea se raportează la fetițele lor, Ella Maya și Clara Maria, cât și despre lucrurile care au deranjat-o în perioada relației acestuia cu Viviana Sposub.

Andreea Bălan, deranjată de Viviana Sposub

„Ele au fost și sunt victime colaterale (partenerele foștilor ei iubiți – n.red.). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu fosta tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele, mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a spus Andreea Bălan, în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu”.

Artista a mărturisit că fostul ei soț nu s-a implicat suficient în creșterea celor două fetițe. După divorț, deși a avut o perioadă plină de tensiuni și procese, ea a ales să privească situația dintr-o altă perspectivă, pentru a le oferi copiilor stabilitate și echilibru. „Durerea este foarte mare în momentul în care tu ca femeie te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați.

Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate.

Dacă o resping înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e. Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe.

Și de-a lungul timpului nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun, mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a mai povestit artista.

George Burcea, declarații despre rolul de tată

Cu un trecut personal marcat de lipsuri și greutăți, George Burcea mărturisește că face tot posibilul pentru a le oferi copiilor săi ceea ce el nu a avut niciodată: stabilitate, dragoste și siguranță. Actorul a subliniat că, în ciuda separării, el și Andreea Bălan colaborează matur și responsabil pentru binele celor două fetițe.

„Îmi place să cred că sunt un tată cool. Asta poate și pentru faptul că noi nu am avut parte de aceeași alinare, aceleași jocuri și alte lucruri. (…) Acum noi, ca părinți, dorim să le oferim copiilor tot ce noi nu am avut. Cred că este sănătos pentru orice părinte, și mai ales pentru copii, să te pui la mintea lor. De ce? Nu numai pentru că este nevoie, sau că trebuie, că nu trebuie, ci pentru că rămâi tânăr, copiii au nevoie de joacă. Dacă atunci când ești copil nu te joci, ce faci când ești matur? (…) E nevoie să ne distrăm. Dacă ei vor să stau în cap 5 minute, fac tot posibilul să stau în cap 5 minute”, a spus George Burcea la Știrile Antena Stars.

