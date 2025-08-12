Andreea Berecleanu și soțul ei au optat pentru o călătorie cu trenul, însă drumul de întoarcere le-a rezervat o surpriză din partea CFR Călători. Aceștia au împărtășit experiența în mediul virtual.

„Credeați că am abandonat obiceiul de a merge cu trenul către mare? Nuuuu. La 8:11 azi dimineață am fugit spre Constanța. Da, am ajuns deja, bate vântul cu putere, dar se poate sta la plajă sau la mal. Poate mâine se mai calmează valurile”, a spus Andreea Berecleanu, în mediul online.

După două zile de relaxare la soare, cei doi soți erau pregătiți să revină în București, însă planurile le-au fost date peste cap. Trenul lor de întoarcere a fost anulat, moment care ar fi putut transforma finalul vacanței într-o experiență neplăcută.

„Trenule, mașină mică… Ce credeți? Ni s-a anulat trenul de întoarcere cu varianta nou nouță a CFR-ului. Diferența? Alt vagon, alte locuri, tetiere albe, nu mai înțeleg nimic. N-a fost rău, dar oare îl mai nimerim și data viitoare? Scuze, iar am avut noroc”, a scris Andreea Berecleanu, în mediul online. Vedeta și soțul ei s-au întors acasă cu unul dintre cele 6 trenuri noi băgate în circulație.

Andreea Berecleanu, una dintre cele mai elegante prezențe din televiziunea românească, se bucură de o familie frumoasă și împlinită. Vedeta Prima TV are doi copii superbi: Petru (20 de ani) și Eva (24 de ani), care i-au moștenit atât trăsăturile fizice, cât și rafinamentul. De curând, Eva a făcut un pas important în cariera sa academică și s-a mutat la studii în Barcelona, spre mândria mamei sale.

