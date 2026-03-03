Andreea Tonciu a mărturisit că nu mai este geloasă, învățând de-a lungul anilor să își tempereze atitudinea vulcanică. Vedeta a mărturisit că nu este de acord cu femeile care ies cu bărbați însurați.

„Exclus să mai fiu geloasă, pentru că am o vârstă. Și, cu gelozia nu rezolvi nimic! Cred că vârsta m-a vindecat. Puțină gelozie există, nu pot să spun că nu există deloc. Nu suport femeile care umblă cu bărbați însurați”, a declarat Andreea Tonciu pentru Spynews.ro.

Andreea Tonciu și-a dat soțul de gol și a dezvăluit că acesta deține trei telefoane, pe care ea nu le verifică niciodată.

„Soțul meu are 3 telefoane și știți că nu i le controlez niciodată, pentru că omul este liber să facă ce vrea, când vrea. Eu, dacă nu mi dau seama, e foarte bine, bravo lui”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Bruneta a spus fără rețineri că în trecut, din gelozie, s-a bătut cu alte femei, lucru pe care nu ar mai putea să îl facă acum.

„Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat, ce naibii să fac (n.r. – râde). Nu cu iubitul, ci cu fetele astea care le miroase a bărbați însurați. Am trecut la acțiune, direct. Mamă, știi ce am dat. Dar da, m-am schimbat”, a mai adăugat bruneta.

Andreea Tonciu a declarat că nu regretă nimic din ceea ce a făcut în tinerețe, chiar dacă a fost o persoană extrem de controversată.

„Nu regret nimic din ce am făcut, cum să regret eu ceva din ceea ce am făcut în tinerețea mea. Consider că am făcut tot ce am vrut și totul a fost legal (n.r. – râde). Și dacă se ducea la poliție, ce crezi că s-ar fi întâmplat? Nu a fost cu daune mari, a fost așa, puțin, doar de atenție”, a mai declarat Andreea Tonciu.

