Unul dintre cele mai așteptate momente de săptămâna viitoare de la Insula Iubirii 2025 este întâlnirea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Cei doi au intrat în emisiune convinși că vor testa soliditatea relației lor, cu doar câteva luni înaintea nunții programate pentru 13 septembrie. Totuși, pe parcurs, situația s-a schimbat radical: Ella s-a apropiat tot mai mult de ispita Teo, cu care a avut chiar și momente intime difuzate public, iar Andrei, în ultimele zile, s-a lăsat atras de Andrușca, cu care ar fi fost chiar și o relație după emisiune.

Confruntare între Ella Vișan și ispita Andrușca

Finala aduce tensiuni uriașe. Prima confruntare are loc între Ella Vișan și ispita Andrușca, femeia care l-a cucerit pe Andrei Lemnaru. Ambele au apărut în rochii negre, elegante și provocatoare, pregătite pentru ceea ce urma să se întâmple.

Ispita Andrușca, vizibil încântată, a declarat că este fericită și că vede un viitor alături de Andrei. Surpriza serii vine însă chiar înainte ca Andrei să se revadă cu Ella. Ispita Andrușca dezvăluie că a avut parte de momente intime cu el chiar înainte de bonfire, ceea ce schimbă complet atmosfera și scoate la iveală dorința concurentului de a se răzbuna pentru apropierea Ellei de Teo.

Momentul-cheie se produce când cei doi logodnici ajung față în față cu prezentatorul Radu Vâlcan. În timp ce Ella încearcă să inițieze dialogul, Andrei adoptă o atitudine rece. Tot ce îi spune este un simplu „Bună seara, Ella”, apoi se întoarce către prezentator pentru a discuta înainte ca ambii să privească imaginile din ultimele săptămâni. Andrei suferă vizibil la vederea momentelor dintre logodnica sa și Teo Costache.

Până în ultimul moment, el a sperat ca Ella să reziste tentației și să părăsească emisiunea alături de el, pregătiți să își continue planurile de nuntă. La bonfire-ul final însă, Andrei își păstrează distanța și declară că intenționează să încheie relația cu Ella. În schimb, spune că își dorește să-și îndrepte atenția către o altă femeie care să-l facă din nou să simtă fiorii dragostei.

Reacția lui Andrei când a văzut scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizată de psiholog

Având un comportament destul de ciudat pentru un bărbat care tocmai și-a privit iubita în timp ce întreține relații intime cu o altă persoană, Libertatea a dorit să afle de la experți de ce a reacționat Andrei așa la Insula Iubirii 2025, începând să râdă și afirmând inițial că nu îl deranjează atât de tare ceea ce vede.

Astfel, am luat legătura cu psihologul Cristina Sevrani, care are dublă formare în psihologie educațională și psihologie clinică, pentru a ne explica reacția lui Andrei Lemnaru când a văzut imaginile cu Ella Vișan și Teo Costache.

„Reacția lui Andrei după ce a văzut scena dintre viitoarea lui soție și ispita Teo, conștient că totul va fi văzut public, că îi sunt prezentate de față cu ceilalți bărbați de pe insulă, că lui i se întâmplă cel mai negru coșmar, maximum ce se poate întâmpla în acest format, îl plasează pe acesta în comportamentele specifice traumei.

Vorbim astfel despre:

Evenimentul traumatic și expunerea

Apare o situație percepută ca amenințătoare pentru viață, integritate sau siguranță, fie ea fizică ori emoțională. Iar corpul activează mecanismele de supraviețuire: luptă, fugi sau îngheață! Aici Andrei este în faza în care îngheață, rămâne blocat, se detașează, parcă nu se uită la logodnica lui, parcă nu i se întâmplă lui, râde, îi invită pe ceilalți să se uite, neagă ca îl deranjează.

Se activează mecanismul de supraviețuire, iar nivelul de adrenalină este la maximum și îi anesteziază emoțiile. Ceilalți bărbați nu îi înțeleg comportamentul! «Băi, este femeia ta», îi spune, la un moment dat, Marius Avram. Dar el se dezice de ea instant! Chiar crede, sub efectul traumei și al șocului cauzat de mecanismul de supraviețuire declanșat de amigdala cerebrală, că nu simte nimic, că nu îl afectează. «Nu mai este femeia mea», afirmă el.

Reacția imediată (șocul)

Andrei poate simți anestezie emoțională, neîncredere («Nu mi se întâmplă mie») sau agitație extremă. La nivel fizic: pulsul este accelerat, respirația este rapidă, tremură, transpiră și simte o tensiune musculară.

În pauza lăsată de Radu Vâlcan, acesta se plimbă nervos, gesticulează, vorbește cu ceilalți și încearcă să înțeleagă imaginile văzute.

Procesarea inițială

Apar încercări de a înțelege ce s-a întâmplat! Pot exista flashback-uri, ruminări (gânduri repetate despre eveniment). «Am mai trecut prin asta», le spune Andrei celorlalți, indicând dorința de a normaliza situația, fiind un instrument psihologic des întâlnit în astfel de situații. Iar emoțiile frecvente în astfel de cazuri se văd și la el: furie, vinovăție, rușine”.

