Cel mai tensionat moment de până acum la Insula iubirii l-a avut în prim-plan pe Andrei Lemnaru. Concurentul a fost pus față în față cu imagini șocante, prezentate de Radu Vâlcan, în care logodnica lui, Ella Vișan, apare în ipostaze intime cu ispita Teo, chiar în baia resortului din Thailanda.

Ceea ce a văzut l-a dărâmat emoțional și l-a făcut să recunoască faptul că nu mai există cale de întoarcere. „Asta e femeia pe care am cunoscut-o eu! Face ce simte, mă! Este o femeie îndrăgostită, care este foarte excitată, aia este Ella pe care am cunoscut-o eu! Pot doar să o aplaud! Privirea când un bărbat o atrage am văzut-o în baie! Doare, aș fi poate fără sentimente să spun că nu doare, dar accept”, a declarat Andrei Lemnaru, la Insula Iubirii.

Andrei și Ella aveau planuri mari, urmând să ajungă în fața altarului după o relație de peste trei ani. Concurentul era convins că are alături femeia vieții lui, însă imaginile de la bonfire i-au demonstrat contrariul.

Andrei Lemnaru de la Insula iubirii 2025 a rupt logodna cu Ella

Fără să mai stea pe gânduri, Andrei Lemnaru a luat o decizie fermă: rupe logodna cu Ella Vișan și anulează nunta pe care cei doi o plănuiseră.

„Căsătoria nu mai există! Nu există așa ceva! La mine orgoliul este orgoliu. Orgoliul de bărbat rămâne în picioare! Nu există vreodată în lumea asta ca alt bărbat să îmi atingă femeia”, a declarat Andrei Lemnaru.

Momentul a stârnit numeroase reacții atât în rândul celorlalți concurenți, cât și în mediul online, unde telespectatorii s-au împărțit între cei care îi dau dreptate lui Andrei și cei care o înțeleg pe Ella.

Ella de la „Insula iubirii” a recunoscut apropierea de Teo

Inițial, Ella a vorbit doar despre o apropiere între ea și Teo, fără a recunoaște explicit ce s-a întâmplat. Ulterior, concurenta a confirmat că între ei a fost „ceva mai mult decât o simplă apropiere”, explicând că a făcut ceea ce a simțit pe moment.

„Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a spus Ella.

Totuși, Ella a precizat că nu știe în ce direcție ar putea evolua legătura cu Teo, evitând să vorbească despre o posibilă relație. Înainte de aceste momente, ea mărturisise că simte că Andrei, partenerul ei oficial, „nu este omul potrivit”.

