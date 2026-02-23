Andrei Stoica a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre cum s-a produs accidentul de pe pârtie. Fostul concurent de la Power Couple s-a lovit la umor, iar medicii i-au pus ghips. Sportivul a avut un guler în zona gâtului și a fost dus la ambulanță, unde a primit îngrijiri medicale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Am prins o porțiune cu mai multa zapadă și m-a aruncat direct în urmă și în cap. Nici nu am avut timp să pun mâinile”, a declarat Andrei Stoica, la Știrile Antena Stars.

La scurt timp după ce s-a accidentat, sportivul a transmis un mesaj în care i-a sfătuit pe fanii lui să se nu se aventureze, dacă nu sunt bine pregătiți.

„Concluzia zilei: nu te grăbi să faci pe profesorul pe pârtie, că lecțiile vin repede și uneori direct pe claviculă. Aveți grijă cum vă dați, încălziți-vă bine și bucurați-vă de vacanță. Eu iau o pauză scurtă și revin pe placă”, a declarat Andrei Stoica, pe Facebook.

Andra și Andrei Stoica formează una dintre cele mai frumoase familii din showbizul autohton, fapt dovedit și mai tare după participarea la „Power Couple”, de anul trecut. Deși par că se înțeleg și se completează reciproc în toate privințele, atunci când vine vorba de copii, părerile sunt împărțite. Dat fiind faptul că au doi băieți și o fetiță, cea din urmă stârnește emoții în contradictoriu între părinți. Andra ar vrea să fie mai permisivă, Andrei, în schimb… păstrează spiritul de luptător.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE