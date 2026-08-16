Moștenirea genetică care schimbă totul

Destinul tragic al mamei sale, Marcheline Bertrand, care a murit de cancer la sân și ovarian la vârsta de doar 56 de ani, și pierderea bunicii, pe care nu a apucat să o cunoască, au lăsat o amprentă profundă asupra vieții Angelinei Jolie.

Într-un articol din New York Times, actrița a dezvăluit că este purtătoare a genei BRCA1, o mutație genetică ce crește semnificativ riscul de cancer la sân și ovarian.

În 2013, Jolie a luat decizia radicală de a face o mastectomie dublă preventivă, nu din cauza unui diagnostic, ci pentru a reduce riscul.

„Cine ar putea condamna o femeie cu un astfel de istoric familial pentru că nu vrea să-și lase soarta la voia întâmplării?”, scrie Graziamagazine.

Educația copiilor prin sinceritate

Aceste experiențe au determinat-o pe Jolie să adopte o abordare neconvențională în creșterea celor șase copii ai săi. Ea le vorbește deschis despre fragilitatea vieții.

„Îmi cresc copiii ca și cum i-aș pregăti pentru absența mea, nu pentru ziua în care voi deveni bunică. Asta se întâmplă când tratezi moartea ca pe o realitate, nu ca pe o abstracție îndepărtată”, a declarat actrița pentru Variety.

Jolie admite că această perspectivă vine cu un preț emoțional. Fiind deja mai în vârstă decât era mama ei când a fost diagnosticată, resimte o presiune constantă de a grăbi lucrurile și de a trăi intens, ca și cum timpul s-ar scurge rapid. „Simt nevoia să mă grăbesc, să împing limitele, dar asta poate fi copleșitor”, a spus ea.

Copiii îi redau pofta de viață

Deși abordarea ei față de maternitate a fost marcată de temeri și precauții, Jolie afirmă că acum copiii ei o încurajează să se bucure de viață.

Cei mai mulți dintre ei sunt aproape de vârsta majoratului, iar în loc să se lase afectați de temerile mamei lor, îi oferă sprijinul de care are nevoie pentru a-și redescoperi pasiunile.

„Vor ca eu să călătoresc, să ies, să fac lucruri. Mă îndeamnă să trăiesc mai mult pentru mine”, a explicat Jolie pentru Variety. Actrița a adăugat că relația cu copiii săi este una specială: „Mă cunosc mai bine decât oricine și totuși mă iubesc”.

Această schimbare de dinamică familială se regăsește și în cel mai recent film al său, „Couture”. În această peliculă, Jolie interpretează rolul unei regizoare care primește un diagnostic de cancer la sân.

Subiectul filmului este dureros de apropiat de experiențele personale ale actriței și pune în lumină vulnerabilitatea umană. „Nici unul dintre noi nu este aici pentru totdeauna”, reflectă Jolie, citând un mesaj-cheie din producție.

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