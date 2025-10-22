„Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români: Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a spus Mihai Ioniță, CEO Antena.

Potrivit unui comunicat oficial al celor de la Antena 1, show-ul Survivor România va prinde o nouă dimensiune începând cu primăvara anului 2026, iar castingul pentru emisiune a început.

La aproximativ o săptămână după ce Antena 1 a anunțat că a achiziționat formatul Survivor România, fanii emisiunii au observat un aspect important. Și paginile de Facebook și de Instagram al show-ului au fost preluate de la PRO TV!

„Antena 1 a preluat paginile de Facebook și Instagram ale Survivor România! P.S.: Priviți culorile inimilor din bio. Coincidență sau…?”, a scris pe internet unul dintre fanii emisiunii.

„Survivor România, un nou sezon, în curând doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY”, este descrierea care apare atât pe Facebook, cât și pe Instagram. Iar inimile despre care vorbește fanul pot fi văzute pe Instagram, acolo unde au culorile roșu și albastru.

Din câte se pare, fanii se referă la Războinici și Faimoși, echipe care au reușit să câștige inimile publicului, fie că show-ul era transmis de Kanal D sau de PRO TV.

Printre vedetele care au participat în emisiunea filmată în Republica Dominicană s-au aflat nume precum Zanni, Jador, Culiță Sterp, Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu, Ruby, Elena Gheorghe, Kamara, Ionuț Iftimoaie, Roxana Ciuhulescu sau CRBL.

