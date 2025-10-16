Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena! Astfel, Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume.

Castingul pentru Survivor România 2026 a început

Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1, potrivit unui comunicat de presă! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea pe cont propriu pe o insulă izolată și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare.

Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Începând din primăvara anului 2026, Survivor România va prinde o nouă dimensiune în România, la Antena 1. Postul TV anunță deja startul castingului pentru reality show-ul în care concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie, și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj.

Ce spune Mihai Ioniță, CEO Antena, despre emisiune

„Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români: Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a spus Mihai Ioniță, CEO Antena.

De-a lungul timpului, fie că a fost la Kanal D sau la PRO TV, show-ul Survivor România a reușit să fie, de cele mai multe ori, lider de audiență. Iar printre vedetele care au participat în emisiunea filmată în Republica Dominicană s-au aflat Zanni, Jador, Culiță Sterp, Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu, Ruby, Elena Gheorghe, Kamara, Ionuț Iftimoaie, Roxana Ciuhulescu sau CRBL.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE