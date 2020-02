Antonia i-a făcut o primire ca-n filme lui Alex Velea, după ce s-a întors de la „Asia Express”: „Ne-am închis în casă”

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Alex, ce te-a determinat să te alături reality-show-ului „Asia Express”? Ai urmărit sezoanele anterioare?

Alex Velea: Am o viață agitată și plină de activități și nu am avut timp să văd edițiie anterioare, dar îmi spusese CRBL cât de interesantă este experiența „Asia Express”. Mi s-a propus să vin alături de Antonia, partenera mea de viață, doar că acest lucru era imposibil. Nu aveam cum să lăsăm copiii atâta timp departe de noi. Într-o zi, în drum spre concert glumeam despre cum ar fi să merg cu Mario. Tot am ținut-o așa că mergem, că o să câștigăm, că ne vede lumea cât suntem de „nebuni” și că o să ne iubească, până când gluma a devenit realitate. Era deci o expunere pe care ne-o doream chit că era în condiții foarte grele. Departe de familie, fără bani, fără mâncare, fără telefon, fără, fără…

Cum a privit Antonia decizia ta? Practic, a fost cea mai lungă perioadă în care ați stat despărțiți. Cât de greu ți-a fost departe de familie?

Dacă ea nu era de acord, nu mergeam. Simplu. M-a susținut deși conștientiza cât de greu o să ne fie amândurora. Avem o relație foarte strânsă. Stăm cat de mult putem împreuna, în pofida meseriei pe care o avem. Azi aici, mâine acolo. Nu suntem obișnuiți să stăm departe unul de altul. Lipsa ei și a copiiilor – asta m-a măcinat toată perioada. Mi-a fost foarte greu să nu-i am în preajmă.

Ce explicație le-ai oferit copiilor că vei lipsi o lungă perioadă de acasă?

Copiii mei erau deja fani „Asia Express”și cand au auzit, că „tati” merge acolo, au fost foarte fericiți.

Ce obiecte – indispensabile sau care să îți aline dorul de cei dragi – ai avut în bagajul pentru Asia Express?

Două poze cu ei. În fiecare seară mă uitam la ele. M-au ajutat, deși nu înlocuiau dorul.

Care a fost cea mai dură experiență trăită pe Drumul Comorilor?

Acel „ia-mă nene” ( a se citi autostop). Am imaginea asta de infractor și nu prea opreau mașinile să ne ia. Și foamea, evident. Suntem sportivi și mâncam doar anumite alimente la ore fixe. Aici… n-am mâncat mai deloc.

Câte kilograme ai slăbit și ce alimente făceau parte din meniul zilnic?

5-6 kilograme am slăbit. Ovăzul, orezul, carne (din belsug:)), ouă. Am primit și în Asia orez și ouă, doar că erau gătite în extrem de mult ulei.

Ce primire ți-au făcut copiii și Antonia la întoarcerea acasă?

Dacă tot trăiesc ca în filme, trebuia să am parte de ceva tot ca în filme. Chiar când eu mă întorceam acasă, Antonia, frumoasa mea iubită, pleca în altă țară pentru a concerta. Mi-a făcut o surpriză însă și ne-am văzut în aeroportul din Istanbul unde aveam escală. Două zile mai târziu a revenit în țară și ne-am închis în casă.

Din punct de vedere culinar, cu ce te-ai răsfățat când te-ai întors de pe meleaguri străine?

Cu mult junkfood evident. Cum era mai rău. Aaa și cu perișoare de la mama. Șnițele, plăcinte cu mere… pfff mi s-a făcut iar poftă.