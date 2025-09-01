Zilele trecute s-a aflat că Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Discret ca de fiecare dată, Andi a oferit o reacţie scurtă, după zvonurile apărute. Acesta nu a confirmat, dar nici nu a infirmat divorțul. Hai să vedem asta (n.r. – grila de toamnă a postului Pro TV) și îți spun după aia! Ha, ha, ha!”, a declarat Andi Moisescu pentru CANCAN.RO.

Unde va apărea Andi Moisescu

Ulterior, el a vorbit despre copiii său, Luca și David. Chiar dacă are un program încărcat de muncă, pentru ei își face timp. „Copiii nu mai sunt copii! (n.r. – râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a adăugat el.

Acum, Andi Moisescu a anunțat unde va apărea, după ce ar fi divorțat de Olivia Steer. De o bună perioadă e și DJ, mixează chiar și la festivalurile mari, așa că pe 5 septembrie el va fi DJ într-un club din București. „Următorul capitol cu Andi Moisescu. După o sărbătoare de neuitat care a durat doi ani, suntem încântați să vă invităm la următoarea etapă importantă din călătoria noastră.

Alături de carismaticul Andi Moisescu – renumit prezentator TV, DJ și icon cultural, a cărui bogată carieră în mass-media include prezentarea emisiunii Romanias Got Talent și captarea atenției publicului cu seturi DJ inspirate de funk”, a transmis clubul, mesaj care a fost preluat și de Andi Moisescu pe pagina lui de Instagram.

Recomandări
Cât de mult muncește Andi Moisescu

Pentru Cancan, el a povestit și despre noul sezon „Românii au talent”, unde o va avea colegă la masa juriului pe Carmen Tănase. „Aștept să văd lucruri care mă surprind și sunt convins că așa va fi. Deși după al treilea, al patrulea sezon aveam impresia, greșită, că le-am văzut pe toate. Dar an de an, oamenii m-au surprins. Eu sunt, dacă vrei, și jurat, dar și public”, a spus juratul, care nu are deloc timp liber, muncește din ce în ce mai mult.

„Marele meu păcat este că am grijă să îmi ocup imediat timpul. M-am gândit tot timpul dacă am o spaimă de timp liber (n.r. – râde) sau habar n-am. Am avut o discuție despre câte linii de business avem și mi-am dat seama că sunt peste 7. Sunt situații în care unele lucruri nu le fac pentru că nu mai am unde să le strecor în agendă.

Îmi aduc aminte că atunci când am început meseria asta aveam destul de mult timp liber și mă stresa acest lucru. Și mi-am dorit să vină ziua când voi fugi de la una la alta. Mi-am dorit cu atâta putere, că s-a și întâmplat!”, a recunoscut el.

Recomandări
Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer

Andi Moisescu s-a căsătorit cu mama copiilor săi la 32 de ani. În urmă cu ceva timp, Olivia Steer povestea cum a decurs prima lor întâlnire romantică.

„Ne-am petrecut seara cu amicii noștri, fără să intuiesc vreo idilă. Am plecat apoi la Târgu Mureș, la sora mea, iar el – în Spania. A revenit cu telefoane și mesaje de ziua mea, de Anul Nou, iar după vacanță ne-am revăzut.

Am trăit tot timpul cu impresia că el e prins într-o relație serioasă, cu perspective, așa că nu întrevedeam altceva decât o amiciție plăcută. La următoarea întâlnire, mi-a povestit de el, de fosta relație, de familia lui, de obiceiuri și hobbyuri. Practic s-a asigurat că aflu tot ce trebuie să știi despre un om care vrea să-ți devină apropiat. Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, spunea vedeta.

Comentează
Comentează

Alte știri

Monden

Promo
Politic

