„De obicei, știi cum se spune, numărăm viața din ani, și nu invers! Dar ne bucurăm de tot ce a fost și, mai ales, de ce urmează! Pentru că ne dorim o viață lungă împreună, sănătate, trăiri, experiențe fericite.

Timpul este cea mai mare provocare. Și, culmea, nu înțeleg de ce, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât suntem mai ocupați… dar avem regulile noastre de cuplu, pe care le respectăm, nu ne abatem de la ele, am învățat să prețuim fiecare clipă împreună și să facem rost… de timp”, a declarat Andreea Berecleanu pentru revista VIVA!

Andreea și Constantin formează un cuplu solid atât acasă, cât și pe plan profesional, iar lucrurile funcționează perfect.

„Da, are încredere în intuiția mea, în general. Cu privire la oameni, la anumite lucruri care țin de business, de bunul meu simț”, a mai adăugat Andreea pentru sursa citată.

Cu o carieră de peste 30 de ani, Andreea a mărturisit că și-a descoperit pasiunea pentru jurnalism încă de la o vârstă fragedă.

„Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și de aici încolo deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus recent prezentatoarea TV.

Andreea Berecleanu a intrat în lumea televiziunii la doar 19 ani, moment în care a învățat să fie independentă financiar. Vedeta a povestit că la vârsta de 19 ani a ales să plece din casa părinților și să se descurce singură.