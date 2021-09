Dani Oțil este în culmea fericirii de când a devenit tată. Gabriela Prisăcariu este o mamă de nota 10 și are mare grijă de fiul ei. Toată lumea a fost curioasă să afle care este numele micuțului, iar vedeta de la Antena 1 le-a dat un mic indiciu și a spus că este format din patru litere.

Gabriela Prisăcariu a decis ca micuțul să aibă două nume, deși soțul ei nu a fost în totalitate de acord cu această idee. „Este din patru litere”, a zis Dani Oțil. Răspunsul lui Răzvan Simion a amuzat pe toată lumea: „Nu-mi spune că i-ai pus Dani Oțil jr!?”.

Dani nu a răspuns, dar a zâmbit. Mai apoi, cei aflați în platou au menționat nume ale colegilor de la televiziunea concurentă, PRO TV, precum: Busu, Neti, Lora, Cove. Toată lumea s-a amuzat de acest moment.

Gabriela Prisăcariu, primele declarații după ce a născut

Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a anunțat că a născut prin cezariană și nu a vrut să spună motivul pentru care nu a născut natural, considerând acest subiect mult prea intim.

„Am născut vineri seară, pe 10 septembrie, la ora 22.30, prin cezariană. Nu stau acum să explic cum și de ce nu am născut natural și am ales cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos. (…) Am născut la un spital privat. Am plătit tot. Oamenii de aici sunt minunați. După ce s-a terminat operația mi-au fost puși niște ciorapi compresivi, care ajută la circulație”, a povestit Gabriela Prisăcariu.





