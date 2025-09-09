Anunțul făcut de Delia despre copil în emisiunea „The Ticket”: „S-a zburlicat carnea pe mine”

Delia a făcut o mărturisire emoționantă în premieră, în cadrul primei ediții a emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă la Antena 1. După un moment care a impresionat-o profund, artista a dezvăluit că se gândește serios să devină mamă și că își dorește ca în viața ei să apară un copil.

delia (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

De-a lungul anilor, Delia a fost întrebată de nenumărate ori despre acest subiect, însă până acum nu oferise declarații oficiale. În platoul emisiunii, apariția copiilor talentați i-a captat atenția și i-a stârnit emoții puternice, determinând-o să facă această confesiune pe care fanii ei o așteptau de mult timp.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a mărturisit Delia, emoționată. Această declarație a venit ca o surpriză plăcută pentru public, iar fanii artistei pot fi cu ochii pe ea, așteptând un posibil anunț despre copil în viitorul apropiat.

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Recomandări
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

Delia spune ce nu se vede la TV de la „The Ticket”

Dincolo de un proiect de televiziune, Delia, Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu, Maurice Munteanu, alături de prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au format o echipă care se simte ca un grup de prieteni cu care îți dorești să stai la povești și să comentezi tot ce se întâmplă în fața ta. 

„Noi, la emisiunea asta, toți șapte, am devenit cei mai buni prieteni, for life. Și lucrul ăsta nu îl spun doar așa, chiar s-a simțit. Cu Bordea am plecat într-o drumeție în Bucegi, am început să facem schimb de experiențe, Micutzu a devenit pasionat de parfumuri, Maurice e clar etalon în materie de fashion. Relația dintre noi cred că se va simți și în show”, a declarat Delia.

Deși unele legături existau deja – cum sunt relațiile vechi de prietenie dintre Delia și Mihai Bendeac sau dintre Mihai și Anca Dinicu – cei nou-veniți s-au integrat perfect. Personalitățile lor diferite, puse împreună, au creat scântei în cel mai frumos sens. În pauzele de filmare, la momentele de jurizare sau chiar în clipele de oboseală, energia de pe platou a rămas una pozitivă, cu glume, provocări și multă voie bună. Această dinamică specială se va simți și în flow-ul emisiunii, unde comentariile spontane, replicile savuroase și modul în care jurații și prezentatorii se completează promit să ofere telespectatorilor nu doar un show cu talente, ci și o experiență plină de umor și energie autentică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri eJobs: Uite în ce domenii se câștigă cel mai bine, iar companiile de tehnologie din State concediază masiv
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cum arată vila luxoasă în care s-a mutat Liviu Vârciu. Locuința are propriul buncăr: „Dacă vine bomba atomică…”
Tvmania.ro
Cum arată vila luxoasă în care s-a mutat Liviu Vârciu. Locuința are propriul buncăr: „Dacă vine bomba atomică…”

Alte știri

Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Știri România 13:35
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, vizat de perchezițiile DNA. Ce verifică anchetatorii la compania deținută de Ministerul Energiei
Știri România 12:43
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, vizat de perchezițiile DNA. Ce verifică anchetatorii la compania deținută de Ministerul Energiei
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Asia Express 2025. Concurenții sunt nevoiți să mănânce balut, oul eclozat considerat o delicatesă în Filipine
Stiri Mondene 14:51
Asia Express 2025. Concurenții sunt nevoiți să mănânce balut, oul eclozat considerat o delicatesă în Filipine
Anunțul făcut de Delia despre copil în emisiunea „The Ticket”: „S-a zburlicat carnea pe mine”
Stiri Mondene 14:36
Anunțul făcut de Delia despre copil în emisiunea „The Ticket”: „S-a zburlicat carnea pe mine”
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
Unica.ro
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Mediafax.ro
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Cine este bărbatul tăiat cu drujba în Zărnești și în ce stare se află, după ce a ajuns inconștient la spital
KanalD.ro
Cine este bărbatul tăiat cu drujba în Zărnești și în ce stare se află, după ce a ajuns inconștient la spital

Politic

AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. O singură lege, necontestată
Politică 12:22
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. O singură lege, necontestată
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Politică 08:32
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Parteneri
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Spotmedia.ro
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă