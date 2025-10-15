Asia Express 15 octombrie 2025. O cerere în căsătorie neașteptată surprinde pe toată lumea

Diseară, de la ora 20.30, Antena 1 difuzează episodul al treilea al etapei a șasea din Asia Express – Drumul Eroilor, în care lupta pentru imunitatea mică va pune concurenții față în față cu un joc străvechi al încrederii și al comunicării, „încredere oarbă”.

Pe străzile satului, concurenții vor descoperi un ritual care cere să se bazeze unul pe celălalt mai mult decât oricând. Vor alege unul dintre animalele sacre de pe masă – fluierele THU HUYT – și își vor afla culoarea, prin plicul primit la mission board. Apoi vor porni pe urmele obiectelor ceramice atârnate în sat, toate vopsite în nuanța echipei lor; misiunea este să le găsească și să le spargă pentru a descoperi fragmente dintr-o hartă care le va arăta adresa finală din orașul Hue.

Fiecare echipă va crea din timp un cod de comunicare bazat pe fluierat – comenzile ÎNAINTE, ÎNAPOI, DREAPTA, STÂNGA, STOP și LOVEȘTE -, iar apoi unul dintre concurenți va fi legat la ochi. Ghidul va folosi doar fluierul vietnamez pentru a-l conduce, iar cel orbit va lovi oalele de ceramică cu un băț de bambus, sperând să găsească piesele de puzzle ascunse în interior. Când vor aduna toate cele 45 de piese și vor reconstitui harta, se vor întoarce la punctul de confirmare pentru a demonstra că și-au făcut drumul corect.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo"
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Cei care vor ajunge primii la misiune vor putea complica viața rivalilor: vor desemna o echipă care va fi obligată să aleagă broasca țestoasă – o variantă care va face misiunea mult mai dificilă pentru aceștia. Tensiunea va crește, pentru că nu este vorba doar despre viteza de deplasare, ci și despre cât de bine reușesc concurenții să comunice fără cuvinte, să se înțeleagă și să rămână calmi sub presiune. Această probă va scoate în evidență empatia, sincronizarea și încrederea dintre parteneri, iar rezultatul va schimba parcursul etapei: cei care vor reuși vor pleca cu avantaj în următoarele confruntări, iar cei care vor ezita vor simți imediat consecințele.

A treia zi a etapei se va lăsa și cu o surpriză, o cerere în căsătorie neaşteptată, care va surprinde pe toată lumea, inclusiv pe cea… cerută. Care va fi răspunsul şi cum se vor desfăşura lucrurile, telespectatorii vor descoperi diseară, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. 

Ce s-a întâmplat în ediția trecută de la Asia Express

A fost o seară plină de emoție și adrenalină la Asia Express – Drumul Eroilor. Misiunea principală a ediției de aseară i-a purtat pe concurenți într-o experiență intensă, care a redat atmosfera dramatică a războiului din Vietnam. Marea imunitate rămâne încă incertă și va fi dezvăluită abia în această seară, într-o nouă ediție plină de tensiune și surprize. O cerere în căsătorie neaşteptată va completa tabloul. Emisiunea a fost, și de această dată, lider detașat de audiență. 

Câți români s-au uitat la Asia Express, ediția din 14 octombrie 2025

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6 puncte de rating și 24,8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5,4 puncte de rating și 22,5% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5,7 puncte de rating și 17,8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5,2 puncte de rating și 16,1% cotă de piață. Emisiunea a fost lider de audiență şi la nivelul întregului public din România, cu 5,6 puncte de rating şi 17,8% cota de piață. În minutul de aur, 21,11, peste 1,2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Vladimir Putin luptă pentru viața lui, spune ministrul de externe al Estoniei: „Face exact ceea ce a făcut Stalin”
Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 16 octombrie 2025
Știri România 14:57
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 16 octombrie 2025
Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Știri România 13:39
Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Monden

Asia Express 15 octombrie 2025. O cerere în căsătorie neașteptată surprinde pe toată lumea
Stiri Mondene 15:00
Asia Express 15 octombrie 2025. O cerere în căsătorie neașteptată surprinde pe toată lumea
Reacția unui prezentator de la Euronews când s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el: „Ultimul lucru pe care îl fac”
Stiri Mondene 14:45
Reacția unui prezentator de la Euronews când s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el: „Ultimul lucru pe care îl fac”
Politic

PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
