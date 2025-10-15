Asia Express 14 octombrie 2025. Probe dificile, inspirate din viața soldaților vietnamezi, pentru concurenți

Ediția 22 a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată pe 14 octombrie 2025, le-a oferit concurenților una dintre cele mai intense și emoționante experiențe de până acum. Irina Fodor le-a pregătit echipelor o serie de probe dificile, inspirate din viața soldaților vietnamezi, menite să le testeze curajul, rezistența și spiritul de echipă.

„Când am văzut-o pe Irina cu soldații lângă ea, cu niște uniforme și cătușe, am zis că pușcăria ne paște!”, a zis Gabi Tamaș.

„Tot în vietnam suntem, tot în ploaie și tot despre Vietnam este vorba mai departe. Putem enumera multe cuvinte asociate cu Vietnamul și unul dintre ele a fost războiul. Chiar dacă au luptat cu armatele dinastiei Ming, chiar dacă au luptat cu armatele coloniștilor francezi, cu cele imperiale franceze, cel mai dur și mai sângeros va rămâne cel cu americanii”, a spus prezentatoarea emisiunii.

„Știu că americanii au făcut niște chestii super nasoale și oamenii de aici au avut multe de suferit. Știu că au câștigat, până la urmă americanii au cedat și au plecat acasă”, a zis Nelu Cortea.

„Știu că rezistența lor s-a datorat în mod deosebit junglei și modului în care au știut să opereze mult mai bine cu jungla decât știau americanii”, a zis Alexandru Ion.

„A fost primul război televizat din istoria lumii și poate cel mai mediatizat. Civilii vedeau astfel adevărata față a războiului, ceva ce nu se paote trece cu vederea. Cum au rezistat oamenii locului fără tancuri, tunuri, vapoare sau forțe aeriene? Vom afla. Și asta se va întâmpla pe drumul nostru, din cursul zilei de azi și mâine”, a fost dezvăluirea complet neașteptată făcută de Irina Fodor.

Și a continuat: „În episodul de astăzi știți ce este pus în joc: imunitatea mare! Pentru a o câștiga veți porni într-o misiune de luptă pe urmele soldaților nord-vietnamezi, adică Viet Cong. Va fi o luptă pașnică, dar una de studiu a tacticilor și metodelor acestor eroi, care au rezistat până la capăt și nu s-au predat. Va trebui să vedem dacă voi vă predați sau nu. Am niște prieteni noi, după cum puteți vedea. Ei o să vă lege, voi va trebui să vă dezlegați. O să mergeți legați de partea cealaltă a podului, unde aveți nilte unelte cu care veți reuși să vă desfaceți cătușele. Folosiți obiectele ca să ajungeți la cheie. Apoi veți trece pe aici să vă luați uniforma, plicul de la mine și rucsacurile. În uniformă sper să vă văd și mâine”.

Concurenții de la Asia Express au fost legați la picioare

Totul a început cu o provocare-surpriză: concurenții au fost legați la picioare și nevoiți să creeze un dispozitiv ingenios pentru a se elibera. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au fost primii care au reușit să scape din cătușe, pornind rapid în cursa pentru cazare. Aceștia au luat rucsacul, uniforme militare și un plic: „Dragilor, este obligatoriu să purtați unifromele militare pe care le-ați primit până la următoarea întâlnire cu mine, pentru a onora soldații vietnamezi. Căutați un loc unde să vă petreceți noaptea în direcția satului Cu Nam, Bo Trach District”.

Seara, echipele au fost nevoite să caute adăpost, descoperind povești emoționante despre războiul din Vietnam. Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost găzduiți de o femeie veteran care le-a povestit cum, la doar 17 ani, a intrat în luptă și a rămas pe front timp de opt ani.

„Femeia asta, atunci când trebuia să studieze, la adolescență, ea a fost pe front. Și-a întrerupt școala, a văzut ce a văzut, a luat parte la război”, a zis Dan Alexa, extrem de impresionat.

„Ne-a zis că după război femeia și-a reluat studiile, a cunoscut pe soțul ei, care era profesor, au făcut 4 copii și la 37 de ani a soțul i-a murit de cancer și a rămas văduvă. Să te trezești cu 4 copii mici și să îi crești singură. Și copiii în prezent nu o mai caută, fiindcă sunt prea săraci ca să o viziteze des. Ne-a zis că are o pensie de 20 de dolari pe lună”, a mai zis el îndurerat.

„Când a pus pe masă din puținul ei tot și ne zicea să mâncăm…Cu zâmbet pe buze, cu lacrimi în ochi…Sper ca lumea să vadă și să își apreceze mai mutl părinții”, au mai zis cei doi sportivi.

„Oamenii aceștia sunt eroi, reprezintă un adevărat exemplu pentru mine despre pozitivism și despre cum să treci prin viață într-un mod sănătos. Au zis că în ciuda războiului, americanii și francezii sunt bineveniți azi aici, au iertat tot. A zis că trecutul e trecut. E frumos. Acestea sunt țări pe care nu le voi uita niciodată, și oamenii ca Huan nu îi voi uita niciodată. Când o să mai trec prin momente grele și o să mă mai plâng, o să mă gândesc la el”, a zis Emil Rengle.

„Am aflat că după război au mai rămas multe bombe și oamenii plecau la muncă și nu se mai întorceau, că explodau bombele rămase”, a zis Karmen impresionată.

„Ne-au povestit inclusiv de cazuri în care au cărat bombe cu bicicletele”, a zis Bordea uluit.

Concurenții de la Asia Express s-au transformat în soldați

A doua zi, concurenții s-au transformat în „soldați” în adevăratul sens al cuvântului. Îmbrăcați în uniforme, au fost trimiși într-o nouă misiune periculoasă – salvarea unei victime rănite, sub focul inamic. Au fost nevoiți să tragă cu arma, să arunce grenade și să transporte răniți prin noroi și apă. „Mi-a dat în față, mă nimerea!”, a zis Gabi Tamaș.

„Acest sistem de tuneluri secrete a fost construit din două motive: pentru a domina strategic inamicul și, cel mai important, pentru a salva vieți nevinovate. Înaintați în tunel câțiva metri sub pământ. Nu o să fie o experiență ușoară, dar veți petrece acolo doar 7 minute. În timpul războiului, vietnamezii au petrecut aici 7 ani. O să găsiți cutii cu fotografii și informații. Încercați să rețineți tot ce veți vedea și citi. Când ajungeți la mine o să vă pun întrebări, iar răspunsurile vor avea o mare importanță în ceea ce privește oferirea imunității”, scria pe mission board.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii care au terminat misiunea

Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii care au terminat misiunea, oferindu-le un dezavantaj actorilor din competiție. În final, echipele au ajuns la Irina Fodor, unde au fost puse la încercare cu întrebări legate de informațiile istorice descoperite în tunelurile vietnameze.

Ediția din 14 octombrie a fost una încărcată de emoții, adrenalină și lecții de viață, oferind telespectatorilor o perspectivă profundă asupra curajului și sacrificiului eroilor din Vietnam.

