Dani Oțil a postat pe Facebook o fotografie emoționantă, realizată în colaj: în partea stângă, micuțul Tiago apare bebeluș, înfășurat într-un prosop cu glugă, zâmbind senin în brațele tatălui său. În partea dreaptă, aceeași ipostază este recreată după patru ani, când băiețelul, crescut și vesel, se lasă din nou strâns în brațe de Dani, cu același prosop bej.

Mesajul lui Dani Oțil și lacrimile Gabrielei

Imaginea a fost însoțită de un mesaj simplu, dar plin de emoție și umor: „Las asta aici pt când nu ne mai lași să te luăm în brațe și nu îi răspunzi la telefon lu’ maică’ta. La mulți ani, castravete!”. Nici Gabriela nu a lăsat ziua să treacă neobservată.

Ea a împărtășit pe rețelele de socializare poze în care Tiago apare cu baloane roșii pregătite pentru aniversarea sa. Însă, dincolo de zâmbete, Gabriela a recunoscut că a trăit momente copleșitoare: „Bună dimineața!

Nu știu de ce simt ziua asta atât de încărcată emoțional, deci îmi vine să plâng la fiecare La mulți ani de-l primește fii-mio. Nu știu de ce și ce se întâmplă cu mine. Îmi vine să plâng încă de aseară, de când îi pregăteam baloanele. Ce se întâmplă?”, a scris ea.

Ziua de naștere a lui Tiago i-a făcut pe părinți să privească cu nostalgie cât de repede trece timpul și cum fiecare etapă a copilăriei devine o amintire prețioasă.

Anunțul făcut de soția lui Dani Oțil: „Tiago să mai aibă un frățior sau o surioară”

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit recent că ar vrea să mai facă un copil, dar nu a reușit până acum să-l convingă și pe Dani Oțil de acest lucru.

Mai mult decât atât, tânăra a afirmat că vrea să plece din Corbeanca, acolo unde locuiește alături de soțul ei și de copilul lor, pentru a se muta înapoi în București, pentru a nu mai pierde atât de multe ore în trafic.

„Sper să fiu mutată în București, să nu mai stăm în Corbeanca. Ne petrecem toată viața în trafic și pierdem foarte mult timp. Trebuie să facem asta pentru copil, când o să înceapă școala. Sigur trebuie să ne mutăm. Nu avem cum să facem… Va fi foarte greu, deci sigur trebuie să ne mutăm.

Căutăm, vedem… Încă nu am găsit nimic să ne placă. Clar, este foarte frumos la casă, dar, cum zice soțul meu, nu le poți avea pe toate. Poate cu încă un copil, cine știe… Eu sunt singură la părinți și tot timpul am zis că voi avea doi copii, pentru că nu îmi place să fiu singură și mi-aș fi dorit să am un frate, o soră… Încerc să-l conving pe Dani că este bine pentru Tiago să mai aibă un frățior sau o surioară”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Click.

