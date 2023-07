Insula Iubirii a primit noi cupluri curajoase care au străbătut mii de kilometri pentru a-şi pune la încercare iubirea şi relaţia şi au băgat mâna în foc pentru partenerii lor şi pentru ei înşişi. Din cele peste 1000 de cupluri care s-au înscris la castingul pentru cel de-al şaptelea sezon „Insula Iubirii”, au fost alese cinci cupluri cu povești de viață spectaculoase, cu relații sudate, cu problematici inedite și cu mize însemnate.

Bianca Giurcă are 25 de ani și este creatoare de conţinut. Marius, iubitul ei, are 35 de ani și este fermier. Povestea lor de dragoste durează de mai bine de trei ani şi jumătate. Sunt din acelaşi sat şi au început să se tatoneze încă de când ea era adolescentă. Ulterior, el a luat o altă decizie, s-a căsătorit şi a făcut un copil, însă atunci când a încheiat relaţia a căutat-o pe Bianca. Locuiesc împreună şi se comportă asemenea unor tineri căsătoriţi, iar decizia de a participa la Insula Iubirii au luat-o tocmai in acest sens, pentru a-şi dovedi întâi de toate lor că sunt pregătiţi să devină soţ şi soţie.

Concurenta de la Insula iubirii a fost acuzată că este întreținută de iubitul ei, motiv pentru care ea a explicat că a început să muncească încă din adolescență.

„Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc singură, plus de asta îmi ajut și familia”, a scris Bianca Giurcă pe Instagram.

Bianca a postat pe rețelele de socializare și un extras de cont, unde arată câți bani încasează. Într-o singură lună, ea a câștigat 13.164 de dolari din Tik Tok.

„Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat, dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucruri în relația mea”, a adăugat concurenta de la emisiunea TV.

Flacăra ispitei s-a aprins la doar 4 zile de când au ajuns la Insula Iubirii

Flacăra ispitei s-a aprins la doar 4 zile de când au ajuns la Insula Iubirii. Pentru prima dată în acest sezon şi în premieră, flacăra ispitei, cea care anunţă că un partener de pe cealaltă insulă a încălcat limitele stabilite sau a luat decizia de a rupe relaţia, s-a aprins pe insula fetelor, generând cel mai fierbinte moment de până acum.

Au fost zile şi nopţi intense pe Insula Iubirii, cu drame, surprize, gesturi extreme şi căderi nervoase. După ce au trecut cu toţii prin tensiunea primelor ceremonii ale focului, au realizat că pericolul e mult mai mare decât anticipaseră iniţial.

La doar 4 zile pe Insula Iubirii, cel mai dur test de fidelitate devine tot mai insuportabil, iar emoţiile, tot mai greu de controlat. Fiecare clipă şi fiecare gest poate aduce cu sine răsturnări de situaţie sau rupturi ireparabile.

Bianca Giurcă a izbucnit în lacrimi după ce a vizionat momentul în care Marius Moise a atins-o pe ispita Oana Monea. „Nu știu ce e în capul lui, nu știu ce încearcă să facă”, a spus aceasta. Marius Moise s-a dezlănțuit la petrecere în compania ispitelor feminine. Iubitul Biancăi Giurcă s-a bucurat din plin de clipele petrecute în Thailanda. Atmosfera s-a încins la vila băieților, după ce concurenții și ispitele feminine au acceptat un joc incendiar. Cel care a savurat din plin momentul este chiar Marius Moise, iubitul Biancăi Giurcă.

