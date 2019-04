Blesteme sau pur ghinion? Ce s-a întâmplat cu trei dintre actorii care au jucat rolul lui Iisus

1. Diogo Morgado, actorul care joacă rolul lui Iisus în Son of God / Fiul lui Dumnezeu (2014), a iscat multe controverse după lansarea peliculei, fiind acuzat chiar că… arată prea bine pentru a interpreta rolul Mântuitorului.

Morgado recunoaşte că, în timpul filmărilor, a avut momente când s-a detaşat de rol şi şi-a analizat profund viaţa. Mai mult, el a declarat, într-un interviu acordat în urmă cu doi ani, că este şi acum „bântuit” de anumite scene. „Pentru scena răstignirii, am trecut prin momente foarte grele. Am stat ore întregi pe cruce. Am filmat acea scenă în trei zile. A fost de-a dreptul chinuitor. La un moment dat, în timp ce mă aflam pe cruce, mă uitam în jurul meu, la toţi oamenii care lucrau, şi, pentru o secundă, mi-am văzut toată viaţa trecând prin faţa ochilor. E un sentiment foarte puternic când înţelegi ce rol joci şi ce personaj important reprezinţi. Dacă scopul unui actor este să spună cea mai frumoasă poveste, atunci niciuna nu este mai măreaţă decât cea a lui Iisus Hristos. Este cea mai frumoasă poveste de dragoste, felul în care atinge inimile întregii omeniri, este un privilegiu pentru un actor să facă un asemenea rol. A fost o călătorie personală şi spirituală şi m-a atins profund, într-o manieră pe care încă mă chinui să o înţeleg. Încă mă simt bulversat, nu am putut să depăşesc acea scenă, încă mă bântuie”, a declarat actorul de 33 de ani.

2. Actorul Robert Powell, care a jucat în producţia Jesus of Nazareth din 1977, are o poveste pe cât de captivantă, pe atât de dramatică. Powell a interpretat, cred criticii, cel mai bine rolul Mântuitorului, nefiind egelat, nici până astăzi, de vreun coleg de breaslă.

În momentul în care a început filmările, Robert Powell era ateu, iar după încheierea lor a început să privească diferit viaţa şi să se apropie de Dumnezeu.

De-a lungul timpului, actorul a recunoscut, de nenumărate ori că experienţa de a-l juca pe Iisus a fost, pentru el, foarte solicitantă şi chiar traumatizată. Powell avea 33 de ani când a început filmările (vârstă la care Iisus a fost răstignit) şi, din cauza concentrării mari şi a dificultăţii rolului, ajunsese să se creadă Iisus şi după ce nu mai filma, mulţi colegi crezând că actorul a înnebunit.

Scena care l-a marcat cel mai mult a fost, desigur, cea a răstignirii. După 35 de ani de la premiera filmului Iisus din Nazaret, Powell continuă să joace în filme, dar nu a mai cunoscut notorietatea pe care l-a dat-o rolul Mântuitorului, pe care l-a interpretat magistral.

Jim Caviezel, l-a interpretat pe Iisus în filmul „The Passion of the Christ/ Patimile lui Hristos” (2004), regizat de Mel Gibson şi a reuşit să le ofere telespectatorilor o interpretare memorabilă.

În timpul filmărilor însă, el a avut mult de pătimit, unii fiind convinşi să totul i s-a tras de la… blestemul rolului. Mai exact, Caviezel şi-a dislocat umărul, a fost lovit de fulger şi chiar a fost biciuit, din greşeală, alegându-se cu o rană deschisă. După premiera filmului, care a avut încasări record, actorul a mărturisit că s-a simţit însoţit, la filmări, de o… cineva.

„Pe toată durata filmărilor am simţit că o prezenţă puternică mă însoţeşte. Din interiorul meu venea o rugă «Nu vreau ca oamenii să mă vadă pe mine. Vreau să-l vadă pe Iisus». A fost lucrul pe care mi l-am dorit mai mult decât orice, să aibă un efect asupra oamenilor pentru ca aceştia să ia în cele din urmă decizia: să-L urmeze sau nu”, a povestit Caviezel.

Deşi a interpretat fără cusur rolul lui Iisus, fapt care i-a pus în valoare calităţile actoriceşti, Jim nu a mai solicitat în roluri de amploare după aceea. Practic, cariera îi este marcată de acel rol şi acum.

Foto: Mel Gibson şi Jim Caviezel, la filmările filmului The Passion of the Christ (Hepta / Pinterest)

