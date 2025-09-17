Cine sunt colegii care râd de Carmen Tănase

Cu o carieră impresionantă și un simț al umorului inconfundabil, Carmen Tănase intră într-un joc al replicilor și al glumelor spumoase. Prieteni foarte apropiați și colegi de scenă vor fi alături de ea pentru a adăuga un plus de emoție și surpriză serii: Marius Manole, Sergiu Costache, Elvira Deatcu, Lucian Viziru și Maia Morgenstern.

De cealaltă parte, cinci dintre cei mai apreciați comedianți ai momentului – Viorel Dragu, Teo, Costel Bojog, Bogdan Drăcea și Gabriel Dumitriu – sunt pregătiți să transforme seara într-o adevărată sărbătoare a umorului, aducând pe scenă roast-uri savuroase, ironii fine și glume fără menajamente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Declarațiile actriței

Pe scena impunătoare a Operei Naționale București, o sală arhiplină de spectatori așteaptă cu nerăbdare să râdă cu gura până la urechi, martoră la confruntarea amicală dintre actori și comedianți. Atmosfera promite să fie una explozivă, în care spiritul ludic și replicile bine țintite se întâlnesc într-un show memorabil. „La bine și la Roast este un show în care râdem, persiflăm, dar o facem cu intenții bune și microfoane deschise. Ne batem joc unii de alții, dar fără cea mai mică urmă de ură sau de supărare… sper. Nu avem limite, doar oameni care uită că sunt filmați”, declară Răzvan Exarhu, roast master-ul emisiunii.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

La rândul ei, protagonista serii, Carmen Tănase, a primit cu entuziasm provocarea și a glumit, în stilul său caracteristic: „Vă mulțumesc pentru momentele astea, mă simt onorată că v-ați dat silința să mă desființați.

Că nu v-a ieșit, nu are nicio importanță, intenția contează. Nu fiți triști, atât ați putut. Eu o iau ca pe un compliment. S-a organizat o seară în care să faceți bășcălie de mine și m-am simțit așa, ca un Saint Bernard înconjurat de o gașcă de Chihuahuas.”

Nu ratați, în această seară, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO, o nouă ediție La bine și la Roast, unde râsul este garantat, iar surprizele se țin lanț!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE