Carmen Tănase joacă acum în serialul „Clanul”, difuzat la PRO TV, unde interpretează rolul Luminiței. Ea stă multe ore pe set și uneori trebuie să se trezească la 4 dimineața pentru a fi la filmări. Actrița are multe nopți nedormite, dar nu se plânge, pentru că face ceea ce îi place.

„Da, absolut. Am pierdut multe nopți, când trebuia să mă scol la 4 dimineața că aveam filmare a doua zi și nu am mai dormit pentru că am citit mai departe, nu am putut să las”, a declarat Carmen Tănase pentru Playtech.

Întrebată cum funcționează după o noapte nedormită, actrița a mărturisit că a avut o perioadă în care nu a dormit 5 nopți. Cu toate că doarme foarte puțin, Carmen Tănase are foarte multă energie și declară că îi place foarte mult să muncească.

„Am experiență, am meciuri în picioare multe. Din ce în ce mai greu, că vârsta își spune cuvântul, dar, uite, că încă mai țin. De curând, nu am dormit vreo 5 nopți, așa, la modul o oră – o oră jumate și aia chinuită. Și după aceste 5 nopți am căzut și am dormit o noapte blană așa, până pe la prânz și după aceea, a doua zi, parcă aveam terebentină, așa eram, deci nu stăteam locului nicio secundă. Îmi iau energia, nu știu de unde. Mie îmi place să muncesc, adică îmi place ce muncesc, îmi place să muncesc cât mai mult. Când muncesc, nu sunt obosită, când stau degeaba, sunt obosită.”

„Înainte de a mă culca îmi fac o cafea”

Carmen Tănase este dependentă de cafea, pentru că îi place gustul. Deși bea multă cafea, vedeta de la PRO TV spune că nu o ajută prea mult cu energia.

„Beau cafea de când mă știu. Deci practic cred că și în biberon eu am avut cafea, așa mă știe toată lumea cu cafeaua lipită de mână. Ea, ca atare, nu mai are niciun efect. Deci înainte de a mă culca îmi fac o cafea. Îmi place cafeaua, sunt dependentă de ea, dar nu are niciun efect, beau cafea și dorm, nu am nicio problemă.”

„Am vrut să mă fac medic veterinar”

Ea a povestit că și-ar fi dorit să fie medic veterinar, dacă nu ar fi fost actriță. Carmen Tănase este o mare iubitoare de animale, iar acasă are mai multe pisici pe care le-a salvat de pe stradă.

„Am vrut să mă fac medic veterinar, asta am vrut eu inițial, sau inginer zootehnist, în orice caz, ceva legat de animale. Probabil că dacă aș fi fost inginer zootehnist, aș fi avut din ce trăi, dar dacă aș fi fost medic veterinar, cu siguranță aș fi fost cel mai sărac medic veterinar din România”, a spus actrița pentru sursa mai sus-menționată.

Carmen Tănase locuiește de aproximativ doi ani într-un sat de lângă Târgoviște. Și-a vândut toate proprietățile și și-a cumpărat o casă, care are și curte. Recent, actrița în vârstă de 62 de ani susținea că viața la țară nu e așa de ușoară precum cea la bloc.

