Tânăra a povestit că legătura ei cu Mr. Pink s-a conturat încă din copilărie, mai exact de la vârsta de 3 ani, când a ajuns pentru prima oară în America și l-a cunoscut pe partenerul mamei sale. De atunci, acesta a devenit o prezență constantă și importantă în viața ei, oferindu-i afecțiune și sprijin, comportându-se ca o adevărată figură paternă.

Irina l-a descris drept o persoană caldă, generoasă și implicată, ceea ce a făcut ca integrarea ei în noua familie să fie firească și fără dificultăți. Când, la vârsta de 9 ani, s-a întors în SUA, Irina a regăsit aceeași atitudine atentă și deschisă din partea lui Mr. Pink. Mutarea definitivă în America, hotărâtă de părinții ei, a reprezentat o etapă importantă, însă adolescenta a mărturisit că s-a simțit mereu bine primită și sprijinită în toate privințele.

Mr. Pink e budist

Un detaliu interesant pe care Irina l-a împărtășit ține de credința lui Mr. Pink, acesta fiind budist. Ea a subliniat că mama sa a făcut o alegere inspirată, iar diferențele religioase nu au generat niciodată tensiuni în familie. Deși Monica Gabor a rămas fidelă credinței ortodoxe, Irina a menționat că la cununia mamei sale ar fi existat o modificare în ritual, fără să poată spune cu exactitate despre ce este vorba.

„Relația mea cu el a început de la 3 ani, când am fost eu pentru prima dată în America și l-am întâlnit. Și de atunci am amintiri foarte frumoase cu el. Mereu ascultam… avem noi un cântec de la Rihanna, cred. „Oh nana, whats my name” şi mereu cântam împreună acel cântec. Era foarte frumos și mereu a fost acolo pentru mine.

Doar el o ajuta pe mama mea să vină să mă vadă în fiecare weekend și mereu a susținut-o, și pe ea, și pe mine. Deci este un om foarte generos și are o inimă foarte mare. E călduros, e foarte amuzant, mereu râdem mult împreună. Și… da, la 3 ani ne-am întâlnit și după am mai venit o dată în America, la 9 ani, și atunci a fost foarte minunat cu mine. Și după, când m-am mutat, adică atunci când părinții mei au luat decizia să mă mut foarte rapid, el din prima a susținut tot procesul și m-a primit cu brațele deschise.

Mr. Pink, „un om cu sufletul foarte mare”

Deci nu pot să zic efectiv nimic negativ despre el, pentru că este un om cu sufletul foarte mare. Este și budist. Și îmi place foarte mult de el. Mama mea a făcut o alegere foarte bună. Şi eu, şi mama suntem ortodoxe. A schimbat ea ceva la cununie, dar nu știu ce. Dar ne respectăm.

Adică tot facem Crăciunul ortodox, cu cozonac, cu toate românismele noastre. Dar sărbătorim și Chinese New Year, care este cu o lună după al nostru. Și nu prea sărbătorim tradiții budiste, în afară de faptul că punem esenţe, un fel de tămâie, în casă, și că ne rugăm cu toții înainte să mâncăm. El probabil zice de ale lui și noi de ale noastre. Deci nu, nu e nicio problemă. A mai fost și la biserică cu noi o dată”, a povestit, în exclusivitate, Irina Columbeanu pentru Fresh by Unica.

