„Am grijă și îi respect intimitatea. Pictura este o pasiune de-ale ei, dar nu am văzut-o că își dorește, nu și-a exprimat dorința de a face o carieră din asta. Scrie foarte bine scenarii în limba engleză, sunt extraordinare, și nu zic asta pentru că este fiica mea, pictează, desenează, cu anumite tehnici speciale pe care le-a învățat la cursurile de artă de la școala ei.

Dansează, cântă la pian, îi place actoria și merge la cursuri de actorie. Indiferent ce va alege să urmeze în viață eu voi fi alături de ea”, a povestit Andreea Marin.

Andreea Marin: „Îmi doresc al doilea copil”

Vedeta TV are planuri mari și i-a s-a confesat lui Mihai Morar la „Fain și simplu”, povestindu-i cum Ana Violeta (14 ani) îi calcă pe urme. După trei mariaje nereușite, din cel cu Ștefan Bănică junior având singurul copil, momentan, Ana Violeta, 14 ani, vedeta din showbizul românesc a dezvăluit că este împlinită de relația pe care o are cu diplomatul Adrian Brâncoveanu, dar visele ei nu se opresc aici. Își mai dorește un copil.

„Violeta se descurcă singură, e descurcăreață, dar asta și fiindcă a fost mama ei acolo. Un omuleț frumos pe interior și conștient. Este cel mai reușit format al meu, singurul, deocamdată. Îmi mai doresc un copil! Este conștientă de valoarea lucrurilor, nu doar de prețul lor. Mi-ar plăcea să-i rămână cea mai puternică amintire a copilăriei, peste ani, cu mine. Nu știu dacă pot alege una, dar sper să-i rămână iubirea mea, cu tot ce înseamnă, este o iubire infinită pentru Violeta. Aș face orice pentru ea! Dacă aș fi pusă în situația de a renunța la viață ca ei să-i fie bine, aș face-o cu bucurie!”, a mărturisit Andreea Marin.

Fără mamă de la vârsta de 9 ani, „Zâna Surprizelor” a învățat și să fie ca o mamă pentru sora ei, împreună cu ea, cele două fetițe au învățat lecția cumpătării. Peste timp, Andreea Marin a insuflat aceleași idei fiicei sale, Violeta. „Ieșeam din cameră și stingeam lumina, ca să plătim cât mai puțin la curent. Și azi îi zic fiicei mele să facă așa. Și e foarte bine, așa și trebuie, să nu irosim energiile. A venit fiica mea de la școală și m-a certat că am lăsat apa pornită! Tot încercând să fac zece lucruri deodată, am uitat-o. Mi-a oprit apa și mi-a zis: «Să nu mai faci așa ceva! Ne-au învățat la școală că sunt copiii aceia în Africa și ar face orice pentru un strop de apă potabilă. Nu ai voie să o irosești!». Mi-a plăcut lecția asta și mi-a adus aminte de copilăria mea. Întotdeauna, am economisit, am trăit cu mai puțin. Eu sunt cumpătată, nu ai să vezi că o să cumpăr genți scumpe, pantofi”, a spus vedeta TV.

