La prima oră a dimineții, anunțul făcut de Andreea Marin după ce a confirmat că s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu. Dezvăluia într-o postare pe Facebook că apare azi în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV alături de Violeta Bănică, fiica ei.

Cum a apărut Andreea Marin la Pro TV

S-a ținut de cuvânt, iar puțin după ora 15.00 a apărut la Pro TV alături de Violeta. Îmbrăcată într-un maiou alb de vară, cu fustă colorată legată în talie cu o fundă roșie, Andreea Marin a afișat cu zâmbet larg pe tot parcursul interviului. De partea cealaltă a fost Violeta, fiica superbă a Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr.

Tânăra pleacă peste aproximativ o lună în America, va studia la Cornell University. „Da, o să plec în aproximativ o lună! Am emoții! Cornell University, e o facultate care e izolată, cu un râu, munți. N-aș vrea să merg în oraș, agitație, e ca în Harry Potter”, a spus Violeta Bănică la Pro TV.

Plecarea fiicei peste Ocean o emoționează pe Andreea Marin. „Am luat bilete, e un loc de poveste, e un orășel în sine pentru studenți, Ea acolo și-a dorit, acolo a luat. (…) Vai de capul meu. Aseară am avut seara fetelor, am dormit împreună, cu pisicile noastre. Cert este că momentele astea vor fi din ce în ce mai rare și este greu. Împlinește 18 ani pe 15 decembrie când încă școala nu se termină, în mijlocul examenelor și vreau să fiu acolo”, a adăugat vedeta.

Chiar dacă va studia în America, Violeta Bănică se gândește să se întoarcă în România. Ea va studia „patru ani de pre-law și apoi încă trei ani de școala de Drept. Sunt mulți ani, aș vrea să mă întorc în România, alături de familia mea. Vreau să îmi fac treaba și în România, nu doar în State. Sunt mulți români acolo, mă bucur că nu sunt atât de singură”, a declarat Violeta.

Andreea Marin, declarații despre despărțirea de Adrian Brîncoveanu

Cătălin Măruță nu a ezitat și a întrebat-o pe Andreea Marin și despre despărțirea de Adrian Brîncoveanu, pe care a confirmat-o ieri. Opt ani au fost împreună. „Am citit o declarație a ta că sunteți singură, doamna Marin”, a zis prezentatorul.

„Liberă. Tu nu ești liber, nu știu de ce întrebi. Spune-i unui prieten că are de muncit. Da, am confirmat acest lucru.Nu am vorbit despre asta, nu a fost plăcut să vorbeasc despre asta. Nu vreau să vorbesc despre asta, nu este plăcut pentru nimeni”, a zis ea.

Ulterior, vedeta a menționat că prezentatorul a știut de despărțirea de Adrian Brîncoveanu, dar a păstrat discreția. „Mulțumesc pentru discreție că te-ai prins mai devreme și nu ai spus”.

„Nu te-aș fi întrebat dacă nu ai fi confirmat tu acest lucru”, a încheiat Cătălin Măruță.