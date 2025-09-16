Imediat după ce a ajuns în platou, artista a fost anunțată de soțul ei că unul dintre reporterii din emisiunea „La Măruță” vrea să-i supună la un test precum sunt cele de pe TikTok.

Andra și Cătălin Măruță, supuși la un test în platoul de la PRO TV

„Sabin ne-a pus gând rău și a făcut un chestionar. A zis că vrea să ne supună la un test. Ca pe TikTok”, i-a spus Cătălin Măruță artistei Andra. După care reporterul a apărut în cadru și a început să le pună întrebări celor doi soți.

„Cine face mai des gesturi din iubire?”, a fost una dintre întrebări, iar Andra și Cătălin Măruță au căzut de acord că prezentatorul este mai romantic. „Când trec prin casă pe lângă el, îmi ia mâna și mi-o sărută”, a afirmat cântăreața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Întrebați cine uită când este o aniversare, cei doi au arătat spre Cătălin Măruță. „Am uitat odată că e ziua mamei”, a dezvăluit prezentatorul.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Apoi, când a venit vorba despre timpul petrecut pe rețelele de socializare, cei doi soți s-au contrazis puțin, după care au ajuns la concluzia că prezentatorul de la PRO TV stă mai mult cu telefonul în mână.

„El oricum când mă vede că stau trei minute… Dar am putea să ne uităm cât a stat astăzi. Și mă uit și eu. Hai să verificăm și pe ce aplicații a stat. Hai să fim sinceri”, l-a provocat Andra pe Cătălin Măruță, însă acesta nu a vrut să arate telefonul.

Ce a spus artista după 20 de ani de relație

„Cine așteaptă mai mult după celălalt înainte de plecarea la un eveniment?”, a mai fost una dintre întrebările pe care reporterul Sabin le-a pus.

Inițial, Cătălin Măruță a spus că Andra, după care a recunoscut că, de fapt, el este cel care iese utimul din casă. „Rectifică… ți-o iei! De o viață, deci de 20 de ani, vă promit… Oriunde mergem, dacă trebuie să plecăm la 18.30, eu la ora 17.00 sau 17.30 sunt îmbrăcată. Și îl strig. El e gata de plecare, dar mai face curat. Mai aranjează el din lucruri”, a spus Andra.

Întrebați cine are întotdeauna dreptate în relația lor, Andra și Cătălin Măruță au căzut de acord că amândoi au dreptate, însă depinde de context. „Andra are un feeling foarte bine dezvoltat și foarte multe lucruri, după un timp, se adeveresc”, a spus Cătălin Măruță, iar el a fost completat de soția lui: „În deciziile pe care eu le iau, el îmi spune un lucru și așa se întâmplă”.

Referitor la melodia pe care a lansat-o, Andra a spus că la finalul videoclipului „Numai din iubirea ta” apare nimeni altul decât Cătălin Măruță: „Era și absurd să fie altcineva. Toată lumea știe iubirea noastră și mi s-a părut firesc să fie acolo!”.

Înainte de a ajunge în platoul emisiunii de la PRO TV, Andra a postat emisiunea și pe YouTube, acolo unde are deja peste 600.000 de vizualizări. „Vă place? Eu o ador, pur și simplu. Și abia aștept să o cânt cu voi la concerte”, a scris artista pe internet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE