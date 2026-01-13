Astăzi, 13 ianuarie, Cătălin Măruță a apărut în direct în emisiunea „La Măruță” și a anunțat că e oficial: show-ul său dispare de la Pro TV după 18 ani. Cu zâmbetul pe buze el a declarat:

Declarația lui Cătălin Măruță în direct, la Pro TV

„Emisiunea se apropie de final. Am început pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Am învățat de la voi și de la invitați câte ceva. Ne0am maturizat și anul trecut am împlinit 18 ani. Nu știu ce credeți voi și nici nu vreau să pară laudă.

Dar nu este greu să faci o emisiune live de luni până vineri. Suntem mari și mândri, dacă am reușit să vă facem să vă mândriți cu campionii noștri, să vă bucurați, poate v-am emoționat cu o poveste de viață.

​Am reușit împreună și vă mulțumim! La 18 ani, a venit timpul să încheiem acest capitol. Vom încheia pe 6 februarie. Am fost împreună de 9.600.000 de minute. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. În aceste zile care ne-au mai rămas vor scoate tot ce este mai bun din fiecare poveste. Vă mulțumim tuturor celor care ne priviți, care ne trimiteți mesaje, care ne sunt colegi”, a spus Cătălin Măruță în direct, la Pro TV.

A primit deja oferte de job

Ulterior, într-o postare pe Facebook, el a adăugat: „Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.

Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ).

Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune! ”

Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la Pro TV

Anunțul despre renunțarea la emisiune a fost făcut prin intermediului unui comunicat de presă în cadrul căruia au oferit reacții Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii „La Măruță”, și Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

În cadrul comunicatului, niciunul dintre ei nu a spus direct dacă prezentatorul rămâne sau nu în continuare la PRO TV, afirmând doar că urmează noi proiecte atât pentru el, cât și pentru postul de televiziune.

„Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a spus Cătălin Măruță.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, salariul pe care îl avea Cătălin Măruță la PRO TV nu era deloc unul mic. Din câte se pare, prezentatorul TV era remunerat cu 12.000 de euro în fiecare lună.

„«La Măruță» a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a spus Aleksandras Cesnavicius despre decizia pe care a luat-o PRO TV.

