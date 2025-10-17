După patru zile petrecute la Asia Express 2025, Cătălin Bordea și Nelu Cortea s-au întors în România, însă nu cu buzunarele goale! Chiar dacă nu au reușit să cucerească nicio amuletă, deci nu au primit bani în plus, se pare că ambii comedianți și-au negociat bine contractul.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea și-au negociat bine contractele cu Antena 1

Săptămâna în care Cătălin Bordea și Nelu Cortea au apărut la Asia Express 2025 a avut diferite jocuri în Vietnam, iar potrivit unor surse din producția show-ului de la Antena 1, cei doi ar fi primit împreună în total nu mai puțin de 10.000 de euro!

Astfel, jurnaliștii de la Gândul afirmă că în contul lui Cătălin Bordea au intrat 5.000 de euro, în timp ce Nelu Cortea s-a ales și el cu aceeași sumă: 5.000 de euro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Cei doi comedianți nu au făcut doar act de prezență în show-ul de la Antena 1, ci au reușit să le pună probleme celorlalte echipe și să se lupte pentru amulete, chiar dacă nu au reușit să câștige niciuna.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Suma câștigată de Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru o săptămână petrecută la Asia Express 2025 este mult mai mare decât banii primiți de alți concurenți: spre exemplu, Serghei Mizil ar fi primit între 2.000 și 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în show-ul de la Antena 1, în timp ce Raluca Bădulescu s-ar fi ales cu 2.500 de euro pe etapă.

Surpriza de care a avut parte Nelu Cortea la Asia Express 2025

Însă după ce echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica a câștigat amuleta în fața echipei formate din Cătălin Bordea și Nelu Cortea, pierzătorii au avut parte de o surpriză.

„Am vrea să spunem ceva. Știm că Luna, fiica lui Cortea, își dorește foarte tare o amuletă, așa că, dacă ne permiteți, le vom da lor această amuletă. Ne-am sfătuit înainte. Ne-am gândit că putem face o bucurie unui copil, care, de altfel, este și copilul unui om care ne e drag”, a spus Alexandru Ion la Asia Express 2025.

Replica lui Nelu Cortea nu a întârziat să apară: „Ce o să se bucure. Îi mulțumesc din suflet. A fost un gest foarte, foarte frumos care o să bucure un copil foarte drăguț!”.

„Băieți, rămâneți în continuare câștigătorii amuletei. Rămâneți în continuare câștigători și cei 1.000 de euro sunt ai voștri, dar amuleta rămâne la Nelu Cortea și Cătălin Bordea”, le-a spus Irina Fodor lui Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE