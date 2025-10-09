După ce săptămâna trecută au avut noroc și au scăpat de eliminare, simbolul fiind verde la finalul jocului de eliminare, de această dată, Serghei Mizil și Mara Bănică nu au mai avut noroc, iar culoarea scoasă din săculeț a fost roșie.

Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express 2025

Chiar dacă a rezistat doar cinci etape la Asia Express 2025, se pare că Serghei Mizil și-a negociat foarte bine contractul cu Antena 1 și se întoarce mai bogat de pe tărâmul asiatic.

„Ne-am atașat foarte mult de el” și „Ai fost erou pe Drumul Eroilor” au afirmat concurenții, în momentul în care au văzut că Serghei Mizil a scos simbolul roșu din săculeț, astfel că el și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express 2025.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, vedeta în vârstă de 72 de ani a primit de la Antena 1 nu mai puțin de 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Asia Express 2025. Astfel, la un calcul simplu reiese că Serghei Mizil a câștigat 12.500 de euro pentru cele cinci săptămâni de show.

Vedeta în vârstă de 72 de ani s-a întors acasă cu 13.500 de euro

Pe lângă cei 12.500 de euro primiți potrivit contractului pe care l-a semnat cu Antena 1, lui Serghei Mizil i-au mai intrat în cont încă 1.000 de euro, deoarece el și Mara Bănică au câștigat două amulete care însumează 2.000 de euro (sumă care se împarte la amândoi concurenții).

Astfel, Serghei Mizil s-a întors de la Asia Express 2025 mai bogat cu 13.500 de euro!

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express 2025. Pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi. Și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal. Să fie veselie”, a scris Serghei Mizil pe Instagram, după ce a fost eliminat din show-ul de la Antena 1.

Din câte se pare, Serghei Mizil și-a negociat contractul cu Antena 1 la fel cum a făcut-o și Raluca Bădulescu, pentru că amândoi au primit 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Asia Express 2025. Doar că diva a fost eliminată mai devreme, astfel că în cont i-au intrat „doar” 7.500 de euro din contract, plus încă 500 de euro de la o amuletă.

