„Nu credeam vreodată dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri”, a spus Raluca Bădulescu imediat după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025.

Contractele au fost negociate de concurenți individual cu Antena 1

La doar câteva zile după ce s-a aflat că Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați din emisiunea de la Antena 1, în mediul online au apărut informații despre sumele pe care cei doi le-ar fi primit pentru participarea la Asia Express 2025.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Raluca Bădulescu ar fi negociat cu Antena 1 un contract destul de bănos. Mai exact, sursa citată notează că vedeta a primit 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe tărâmul asiatic.

Astfel, la un calcul simplu rezultă că Raluca Bădulescu a câștigat 7.500 de euro pentru cele trei săptămâni petrecute pe „Drumul Eroilor”!

Sursa citată mai precizează că fiecare concurent și-a negociat individual contractul, chiar dacă împreună formau o echipă. Așa că Florin Stamin ar fi primit pentru participarea la Asia Express 2025 mai puțini bani decât Raluca Bădulescu, sumă despre care nu s-a aflat cât este.

Raluca Bădulescu s-a întors de la Asia Express 2025 cu 8.000 de euro

În timpul competiției, cei doi au obținut și o amuletă în valoare de 1.000 de euro, care s-a împărțit la doi, astfel că fiecăruia i s-au mai adăugat încă 500 de euro în cont. Deci Raluca Bădulescu s-a ales cu 8.000 de euro după ce a participat în emisiunea de la Antena 1.

„Nu credeam că o să ajungem să facem cam 30% din competiție, să ajungem până aici”, a spus Florin Stamin după ce echipa lor a fost eliminată de la Asia Express 2025.

În urmă cu mai bine de o săptămână, după ce au fost eliminate Catinca Zilahy și fiica ei, Calina Dumitrescu, de la Asia Express 2025, s-a vorbit și despre banii care le-au intrat în cont acestora. Din câte se pare, fiecare dintre ele a primit 2.000 de euro pe săptămână de la Antena 1.

