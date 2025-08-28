Câți bani primea Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV. Drumul spre celebritate a fost plin de sacrificii

Nicoleta Luciu, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, a dezvăluit detalii neștiute despre începuturile carierei sale. Invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a venit alături de sora sa, Iuliana, fosta Miss România a povestit că primii bani i-a câștigat la doar 16 ani, lucrând ca aplaudac la PRO TV.

„Prima mea emisiune a fost cu Horia Brenciu. Am debutat odată cu PRO TV, ca aplaudac. Îmi dădeau 10 lei la fiecare emisiune. Întotdeauna le admiram pe fetele care erau asistente. Cred că aveam vreo 16 ani. Mă întrebam și eu cum e să fii asistentă într-un platou de televiziune, iar peste 2 ani eram”, a povestit bruneta.

Nicoleta Luciu a muncit încă din perioada liceului

Drumul Nicoletei Luciu spre celebritate nu a fost deloc ușor. Vedeta a muncit încă din perioada liceului, fiind nevoită să învețe pentru școală prin autobuze și tramvaie. „Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp, pe lângă faptul că eram elevă, și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus NU niciodată. Stăteam în toate super-marketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am facut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirugie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studenții de la Medicină.

Învățam pentru școală doar prin autobuze și tramvaie și înainte să intru în emisiuni sau după ce terminam tratamentul bolnavilor. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a povestit vedeta în urmă cu ceva timp.

Nicoleta Luciu a vrut să cedeze titlul de Miss România

Ascensiunea ei a venit odată cu titlul de Miss România, pe care l-a câștigat fără să își dorească. Participase la concurs doar pentru premiul de consolare – o vacanță de două săptămâni în Turcia.

„Nu voiam acest trofeu, am cerut atunci să dau coroana altcuiva, că nu vreau să plec nicăieri. Eu îmi doream doar un premiu de consolare, pentru costume de baie, care era o vacanță în Turcia de zece zile. Așa că am ajuns la Miss World, la Londra, unde am stat trei săptămâni. Aveam 19 ani. Ca experiență merită să mergi, a fost ceva fantastic. Până atunci mai fusesem și la alte concursuri, dar niciodată nu am câștigat, intram doar printre finaliste”.

