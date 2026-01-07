După ce a avut deja loc primul termen în procesul de divorț, la care Ilie Năstase nu s-a prezentat, motivând că nu a fost anunțat că trebuie să se prezinte, pe 15 ianuarie urmează să aibă loc un nou termen în proces.

Chiar dacă Ioana Năstase a depus actele de divorț, ea și Ilie Năstase au fost tot timpul împreună, mulți crezând că și-au mai dat o șansă căsniciei. De altfel, fostul tenismen a declarat recent că a petrecut Crăciunul la soacra lui. Nu este singura dată, după anunțul divorțului, când cei doi se afișează împreună.

„Eu, de Crăciun, am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale”, a spus Ilie Năstase, pentru Spynews.ro.

Cu privire la termenul din procesul de divorț, Ilie Năstase a menționat că nu știe nimic. „Lăsați, e deja anul nou, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana. Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo, eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși”, a mai declarat Ilie Năstase.

Pe de altă parte, la începutul lunii decembrie, partenera de viață a fostului mare campion a confirmat, pentru CANCAN.RO, că divorțul de Ilie Năstase merge mai departe, iar în luna ianuarie cei doi se vor întâlni din nou în fața judecătorilor, la cel de-al doilea termen al procesului de la Judecătoria Constanța.

Relația lor, care a durat mai bine de șapte ani, pare să ajungă la final chiar la începutul noului an. „Nu mai simt nevoia să discut pe tema acestui subiect. De câteva zile nu știu nimic de el. Dar nu vreau să mai comentez ceva. El este imprevizibil.

În ultima perioadă nu m-a mai interesat. M-am gândit la mama mea, la familie. Mă ține Dumnezeu sănătoasă să pot face față. A fost un an mai greuț, dar îi mulțumesc lui Doamne, Doamne că sunt bine”, a declarat Ioana Năstase, la începutul lunii decembrie, anul trecut.

