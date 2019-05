Ce a făcut Jojo înainte de a merge la spital la bunica ei. „Acum nu mai pot sta la spital mereu pentru că e la terapie intensivă” | FOTO

Vedeta a fost la atelierul unei creatoare de modă pentru a-și alege ținuta pentru o gală la care urmează să participe, lucru care i-a schimbat starea de spirit, având în vedere că bunica ei se află la spital, la terapie intensivă.

„Uneori nu alegi tu rochia. Rochia te alege pe tine. Abia aștept să vedeți ce voi purta la Gală Ucin. Ieri am fost la Clara Rotescu și am probat câteva rochii splendide. Printre altele am aflat că ea, Clara, e taur că mine. Având în vedere că ultimele zile nu au fost cele mai fericite din viața mea, întâlnirea cu Clara și creațiile ei magice mi-a schimbat starea. M-am simțit că o prințesa într-o cameră fermecată.

E incredibil cum lucrurile care ne plac ne smulg uneori din brațele tristeții și ne aduc aminte că existăm și pentru alte preocupări sau motive. Întotdeauna meseria mea a fost că un pansament pentru momentele grele. Aplauzele publicului cel mai bun medicament. Energia lui, iubire pură. Cel mai important este să rămâi prezent, în prezent și să înțelegi că viața, oricât de dureroasă ar fi uneori, merită trăită.

Am fost apoi la bunica mea care a deschis ieri ochii și mi-a răspuns pentru câteva minute. Acum nu mai pot sta cu ea la spital mereu pentru că e la terapie intensivă. Însă conexiunea și iubirea dintre noi ne aduce aproape. Dumnezeu e mare și bun. Și orice ar fi știu că este aici, mereu. Zi cu credință și încredere va doresc!”, le-a transmis Jojo celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Jojo, pe numele său real Cătălina Grama, este o cunoscută artistă din țara noastră. Vedeta are un băiețel, Achim, din mariajul pe care l-a avut cu Ionuț Grama. Jojo mai are o fetiță, Zora, din povestea de dragoste pe care o trăiește cu actorul Paul Ipate.

