Radu Pietreanu a fost invitat în podcastul lui Micutzu de pe YouTube. Acolo a povestit cum a ajuns să-și cheltuiască toți banii, dar și să își vândă apartamentul din București pe care îl avea de ani. Sănătatea a fost pe primul loc. „S-a întâmplat să cheltui banii pe care-i strânsesem din televiziune, să rămân fără bani. Acum am văzut că nu mai sunt așa ahtiat după bani, dacă mă sună cineva și mă întreabă «Vii să faci un spectacol?» vin, dacă nu, nu caut eu.

Cu boala trebuie să cheltui cam toți banii, mi-am vândut și casa din București, tot. M-am mutat la Azuga, mi-au trebuit banii pentru tratament. Dacă aș fi investit, eram un mort bogat acum”, a declarat actorul pe YouTube, potrivit click.ro.

Radu Pietreanu, care nu a terminat facultatea de teatru, a muncit ani la PRO TV, ulterior și la Kanal D. Multe proiecte i-au adus sume mari de bani, însă efortul era pe măsură. „Eu mă credeam grozav, scriu patru spectacole pe an cu Vacanța Mare, când am intrat la PRO TV, scriam cam 15 spectacole pe an, vreo 30 de emisiuni. Am zis asta înseamnă greu, asta înseamnă muncă și banii era la fel mult mai mulți”, a mai dezvăluit Radu Pietreanu.

,,În 10 ani de televiziune m-am descărcat ca o baterie. Mă prezentam în platou de față cu cameramanii, dădeam ce era mai bun în mine, nu râdea nimeni. Mă uitam la ei, erau serioși. Te descarci pentru că nu primești feedback, nu primești râs nu primești aplauze. Când după 10 ani m-am dus prin cârciumi cu chitara, iar publicul bătea cu palmele în masă și ridicau halbele, am zis asta e ce vreau, feedback instantaneu”, a mai declarat actorul.

