Recent, Radu Pietreanu a fost invitat în podcastul lui Micutzu de pe Youtube. A povestit multe amănunte din viața lui profesională, chiar de la începuturile sale până acum. A făcut furori încă din adolescență cu talentul lui, a performat în fața actorilor celebrii care l-au remarcat și l-au susținut să facă actorie.

Chiar Olga Tudorache l-a sfătuit să dea la UNATC, după cum a povestit chiar el pe Youtube. Micutzu l-a întrebat: „Și nu te-ai gândit că dai la UNATC?”, iar el a răspuns. „Ba da, chiar mi-a zis Olga Tudorache după ce m-a văzut. Prin 1986 m-a văzut cu un monolog, cu „Brigada artistică”, cu grup de umor și cu teatru. Mi-a zis: Bă, băiete. Tu ești în toate și ești bun, semeni cu Ion Dichiseanu și bine că doar la față, nu și la talent. Hai în toamnă la București, că iau clasă.

I-am zis că mă gândesc și m-am mai gândit încă șase ani. Abia în 1992 am dat la teatru. La Regie, am stat 2 ani la regie, mi se părea mult de muncă, între timp începusem turneele cu „Vacanța Mare”, m-am mutat la actorie că era mai puțină muncă și nu am terminat-o nici pe aia. La Regie am fost la clasa Cătălinei Buzoianu doi ani și la Actorie la clasa lui Sebi Ștefănescu un an.

Am avut profesori foarte buni, Alecu Croitoru, Dumnezeu să îl ierte, cu care m-am întâlnit în 2011, la 15 ani de când am plecat din facultate. Mă mai ținea minte.”, a dezvăluit actorul.

Recent, Radu Pietreanu a fost la „iUmor” și a făcut glume care au stârnit amuzamentul tuturor: „Titanicul umorului românesc!”, a zis Cheloo despre Radu.

