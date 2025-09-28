Andreea Mantea și-a pus mâinile în cap când a auzit ce are de făcut pentru a trece testul „Hai că poți!”. Octavian Strunilă, colegul ei de televiziune si prezentatorul emisiunii “Hai că poţi!”, i-a făcut recent o vizită chiar pe platourile de filmare de la „Casa Iubirii” pentru a-i lansa o provocare pe cât de neașteptată, pe atât de amuzantă.

Andreea Mantea, pusă la încercare de Octavian Strunilă

Știind-o foarte ambițioasă, prezentatorul emisiunii „Hai că poți!” a încercat marea cu degetul: în 30 de secunde, Andreea Mantea trebuia să fie gata de emisie!! Înarmat cu un cronometru în mână, amfitrionul show-ului „Hai că poți!” a stat lângă Andreea pe toată durata „probei”. Fără să ezite, frumoasa vedetă a acceptat testul și, din acel moment, pregătirile ei s-au transformat într-o adevărată cursă contracronometru.

Fixativul, rujul, câteva accesorii și un strop de blush au fost aplicate rapid sub ochii critici ai lui Octavian Strunilă, care număra secundele mai ceva ca un arbitru la Olimpiadă. Cu zâmbetul ei caracteristic și cu o energie molipsitoare, amfitrioana emisiunii „Casa Iubirii” a demonstrat că știe să facă spectacol chiar și sub presiunea timpului.

„Din fericire, eram aproape gata de emisiune, dar mai aveam de făcut niște retușuri importante. Am pierdut mai mult timp sa aleg perechea de încălțări și să aplic fixativul! Dar în cele din urmă am reușit!”, a povestit Andreea Mantea amuzată la culme de experiența prin care a trecut. Îndrăgita vedetă a trecut cu brio testul lui Octavian Strunilă, însă adevărata distracție va începe duminică, de la 21:00, la Kanal D.

Despre emisiunea „Hai că poți!”

Patru cupluri vor fi puse față în față cu provocări menite să le testeze abilitățile de comunicare, atentia, răbdarea și încrederea în partener. În fiecare ediţie a emisiunii, un cuplu va câștiga premiul de 25.000 de lei.

Nu ratați duminică, de la ora 21:00, premiera „Hai că poți!”, show-ul incendiar al toamnei, unde umorul se împletește cu provocările nebune, iar voia bună pune stăpânire pe platoul de filmare! Puneți-vă centurile de siguranță și pregătiți-vă pentru un spectacol care promite hohote de râs, adrenalină și distracție la maximum, la Kanal D!

