Ce a pățit Bobonete atunci când a mers prima oară în restaurantul lui Dani Oțil. „Foarte urât”

Cei trei au trecut de-a lungul anilor prin multe momente memorabile împreună, pe care cei doi le-au dezvăluit în cadrul interviului.

La un moment dat, Mihai Bobonete l-a întrebat pe Răzvan Simion dacă își mai amintește faptul că i-a spus lui Dani Oțil că nu va mai intra niciodată în restaurantul său, deschis în Capitală.

În stilu-i caracteristic, actorul a povestit ce s-a întâmplat, atunci când a primit nota de plată.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că „Neața cu Răzvan și Dani” rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.

M-am uitat pe notă și am văzut 15 mililoane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota.

Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, reușind să stârnească hohote de râs în rândul celor prezenți la Podcast.

Citeşte şi:

„Dacă Rusia își mobilizează armata și refuză să explice ce se întâmplă, la ce să ne mai așteptăm? Răspunsul este: la orice”

Clipul făcut și difuzat de ProTV, care promovează gala Oscar, transmisă pe voyo.ro, nu conține nicio referire la România sau la „Colectiv”

Preotul în combinezon care le dă speranță bolnavilor de COVID de la ATI: „Când orice șansă s-a spulberat, rămâne Dumnezeu”

PARTENERI - GSP.RO Ce banc a îndrăznit să îi spună Dragomir lui Ceaușescu: „Se tăvăleau ăia de râs, dar toți ziceau: ce curaj, ce curaj”

Playtech.ro CTP a spus adevărul CRUNT despre Vlad Voiculescu. Detaliul șocant observat la fostul ministru al Sănătății

Observatornews.ro Audi A6 făcut praf la ieşire din Comana. Bolidul s-a rupt în două, șoferul de 34 de ani a murit pe loc

HOROSCOP Horoscop 25 aprilie 2021. Peștii pot repara fără efort câte ceva din imaginea șifonată în zilele anterioare

Știrileprotv.ro Gestul făcut de Regina Elisabeta a II-a, la 2 săptămâni după decesul prințului Philip. Foto

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)