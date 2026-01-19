Ce a pățit Doinița Oancea în vacanța petrecută în Thailanda. „Eram destul de «avariată». A fost pentru prima dată”

„Am plecat răcită, am stat răcită, dar tot m-am bucurat. A fost o vacanță scurtă pentru ce înseamnă Thailanda, am stat doar o săptămână. Răsfățul pentru mine înseamnă căldură, apă turcoaz, liniștea de pe anumite insule… A fost pentru prima dată când am mers în Thailanda și mi-aș dori să o mai fac și să revin, dar pentru o perioadă mai lungă”, a declarat Doinița Oancea, pentru Click.

„Am fost în Phuket – Patong. Dar de acolo ne-am dus pe insulele din apropiere care erau la câte o oră-două distanță. Din păcate, am plecat de acasă răcită. Am avut frisoane cu o zi înainte de zbor și m-am întors… tot răcită”, a mai spus actrița.

Doinița Oancea a experimentat mai multe feluri de mâncare și street foodul local. „Interesant a fost că am mâncat pe la street marketurile de pe acolo, unde nu-i prea curat, dar peștele și fructele de mare sunt tot foarte proaspete. Am încercat și o supă de pește dulce-picantă, în rest, cred că am fost destul de familiarizată cu mâncărurile asiatice.

Și n-am fost așa curajoasă să mănânc scorpioni și alte cele. Eram destul de avariată din cauza răcelii așa că n-am vrut să risc să îmi fie și rău de la cine știe ce preparat. Am mâncat și un soi de clătită prăjită, cu lapte condensat, nutella și mango. Din asta am mâncat aproape zilnic”, a mai adăugat Doinița Oancea.

