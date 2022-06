La început lăuda „Dieta Balerina”, dar acum nu o mai recomandă. Monica Tatoiu a mărturisit în cadrul unui interviu că după ce a încetat să mai urmeze acest regim, ea s-a îngrășat mai mult decât înainte. Femeia de afaceri consideră că această dietă este de ținut atunci când cineva vrea să scape rapid de câteva kilograme, însă pentru o perioadă scurtă de timp.

„«Dieta Balerina» mi-a dat-o cineva pentru persoanele care merg neapărat la o nuntă, la un botez. Slăbești trei sau patru kilograme, nici nu mai știu, am ținut-o acum patru ani. M-am îngrășat mai mult decât am slăbit. E o chestie rapidă, ca să intri într-o rochie, să nu dai încă 500-600 de lei pe rochie”, a spus ea la Antena Stars.

„E important să bei 3 litri de apă pe zi și să nu mănânci cu două ore înainte să te culci”

Acum, Monica Tatoiu a ales altă metodă de a slăbi. Femeia de afaceri a ales o alimentație echilibrată și sănătoasă pentru a se menține. În cadrul aceluiași interviu, ea a spus care sunt regulile pe care le urmează de doi ani.

„Sunt niște principii care se bazează și pe consecvența ta. De trei ori pe zi, mănânci din 5 în 5 ore, în 30% din farfurie trebuie să fie legume, 30% trebuie să fie proteine, 30% fructe și 10% fibră. E important să bei 3 litri de apă pe zi și să nu mănânci cu două ore înainte să te culci. Așa am pus doar un kilogram în 2 ani”, a completat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu a avut cele mai multe kilograme după ce a născut și tot atunci s-a hotărât că este momentul să înceapă să slăbească.

„Cele mai multe kilograme le-am avut după ce am născut, 25 kg am luat la 40 de ani. Am fost în Africa de Sud și am probat rochiile pe care le mai aveam, dar nu-mi mai veneau și atunci am zis «gata!». Aveam 86 de kilograme”, a declarat femeia de afaceri.

