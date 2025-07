De curând, Theo Rose a luat masa la un restaurant cu Alessandra, colega ei de trupă care îi e și prietenă. La masa lor, neinvitat, a apărut un băiețel, despre care artista a spus că îl cheamă Amir. Ele i-au promis bani, însă apoi i-au spus că îi cumpără pizza.

Theo Rose, păcălită de un băiețel

Acesta le-a povestit despre familia lui, despre frații lui, apoi s-a plâns că își dorește un telefon. De la restaurant, cântăreața și colega ei au plecat, iar băiețelul urma să primească pizza pentru frații lui. Mare i-a fost surprinderea apoi lui Theo Rose când a aflat că băiețelul nu a dorit pizza, ci a cerut de la restaurant banii.

Cu toate acestea, deși a fost păcălită, cântăreața nu a fost dezamăgită, i-a luat și un telefon lui Amir. „Eram la masă cu Alessandra, cu cineva din organizare. Și, după ce am mâncat, a venit un băiețel. Și l-am întrebat dacă putem să-l ajutăm să-și ia un sendviș. Și i-am zis: Uite ce se întâmplă. Trebuie să ne aștepți să plecăm de aici, să mergem la un bancomat, să scoatem bani și să-ți oferim. El a zis: Bine.

Între timp, s-a uitat pe masa noastră și a văzut că pare bun ce avem acolo. Eu m-am oferit înainte să… Dar nu vrei să stai să mănânci ceva cu noi? Nu vrei să-ți iau ceva de mâncare de aici, dacă tu vrei să-ți iei un sandwich? Și a zis: Nu, nu, nu, nu, nu. Până la urmă, a văzut el că arată bine și a zis: Pot să mănânc și eu de aici? Și am zis: Sigur.

S-a așezat lângă noi, am mâncat. Și, la un moment dat, am început să vorbim. L-am întrebat cum îl cheamă. A spus că îl cheamă Amir, că e în clasa a VI-a. Și că are opt frați acasă, că sunt mulți, așa. Și i-am zis: Dacă nu vrei tu să-ți iau eu de aici niște pizza, mai multe, să duci acasă? Și a zis: Ba da, vreau. Și-am zis: Bine, câte vrei? Cinci. De care? Păi, uite, cu șuncă, cu așa. Bine.

Am vorbit cu doamna ospătăriță, ne-a servit, am comandat acele pizza. Noi, între timp, terminaserăm de mâncat, am mai discutat cu el și, la un moment dat, mi-a zis – fără ca eu să mă prezint, adică nu i-am spus cine sunt, am crezut că nici nu mă recunoaște – s-a așezat și a conversat cu noi ca și cu oricine altcineva.

Telefonul a ajuns la Amir

Și, la un moment dat, mi-a zis, printre altele, că i-ar plăcea să aibă și el un telefon. Și am zis: „Da?” Și el: „Da, păi nu avem telefon. Tata are un telefon… de la…” Și mama, și tata lucrează cu ziua. Și i-am zis: „Foarte ok, sunteți buni, trebuie să vă câștigați existența.” L-am ascultat. După care am plătit nota, l-am lăsat să aștepte pizza, care fusese comandată mai târziu.

Am plecat de acolo și, între timp, i-am dat mesaj managerului meu și i-am spus: „Te rog frumos, vezi la un mall și cumpără un telefon. Un smartphone, ca să aibă și el, cum au toți copiii ăștia, toți adolescenții.” Am sunat înapoi la local și mi-au spus că, după ce am plecat, băiețelul a zis: „Nu mai vreau pizza”.

Nu, domnule, m-am supărat. Dar, cu toate astea, dacă băiețelul e în public, Amir îl cheamă, Amir cu tricou galben – aveam de gând să-l caut pe toată pietonala, ca să dau de el – dacă Amir este în public astăzi: Amir, să știi că ți-am luat un telefon.

Chiar dacă nu mi-a plăcut că ai cerut banii pe pizza, să știi că telefonul tău e aici și te așteaptă, nu-i nimic”, a fost mesajul transmis de artistă.