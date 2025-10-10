Aflată în Lisabona alături de niște prieteni care voiau să investească în acea zonă din Portugalia, Monica Tatoiu a spus în cadrul emisiunii Spynews TV că una dintre prietenele ei a rămas fără telefonul mobil!

Unei prietene i-a fost furat telefonul mobil în Lisabona

Din câte se pare și după cum a precizat vedeta, telefonul mobil i-ar fi fost furat femeii de un turist în vârstă, care s-a făcut imediat nevăzut prin mulțime.

„Eu am grijă, eu merg întotdeauna cu geanta la piept în zonele aglomerate. Atenție, în Portugalia se fură. Poliția este supraaglomerată. Lucrurile astea nu mi se întâmplă mie, astea li se întâmplă prietenilor mei, soțului meu… Eu plec cu Biblia, cu apa sfințită și cu anafura. Alții nu știu ce fac”, a spus Monica Tatoiu în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

Întrebată dacă se află în vacanță, vedeta a precizat că a ajuns în Portugalia doar pentru că prietenii ei vor să investească acolo. „Nu este o vacanță, am venit să le arăt unor prieteni Portugalia. Niște prieteni care vor să investească în Portugalia. Nu cred că mai investesc. Sunt prietenii mei de 30 de ani. Ieri seară nu eram prea fericită”, a spus Monica Tatoiu, referindu-se și la episodul neplăcut.

Dacă acum una dintre prietenele ei a rămas fără telefonul mobil, în trecut Monica Tatoiu a dezvăluit că și unui prieten i-a fost furat rucsacul, tot în Lisabona.

Monica Tatoiu a avut parte de peripeții și pe insula Martinica

În trecut, Monica Tatoiu a dezvăluit că a avut parte de un jaf care s-a petrecut pe când se afla într-o vilă de pe insula Martinica. La acea vreme, niște tineri au intrat peste ei în casă și le-au furat telefoanele mobile care se aflau pe o masă.

„Furaseră și cheile de la mașină. Mașina nu putea fi furată, pentru că intrarea pe proprietate se face cu cod. Dar au luat cheile. Eram pe terasă când au intrat hoții. Ei au intrat în living. Eu eram cu spatele și mă uitam la mare, nu i-am auzit. Nu au fost prinși. Am fost la poliție a doua zi și ne-au spus că probabil au luat cheile de la mașină ca să nu putem să ieșim să îi urmărim”, afirma în trecut Monica Tatoiu.

