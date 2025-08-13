În cadrul emisiunii „Fiertzi pe Insulă”, pe care o moderează Florin Ristei și Speak (Ștefan Sprianu), și care poate fi văzută pe YouTube și pe Antena Play, cei doi cântăreți au dezvăluit că au fost în Thailanda și au luat parte la filmările pentru Insula Iubirii 2025.

Iar în momentul în care Florin Ristei a văzut, în timpul emisiunii „Fiertzi pe Insulă”, ce beau concurenții și ispitele de la Insula Iubirii 2025 în Thailanda, și-a amintit de experiența pe care a avut-o acolo cu alcoolul.

„Are băutura proastă?”, a întrebat Speak (Ștefan Sprianu), când ispita Amelia vorbea despre concurentul George Vornicu. Informație care l-a activat și pe Florin Ristei: „Deci eu mă uitam cât beau ăștia… Că beau…”. „Mult”, a răspuns imediat Speak.

„Băi, beau poșirca aia”, a continuat Florin Ristei. „Mamă…”, a replicat Speak.

Apoi, Florin Ristei a dezvăluit ce băutură le este oferită concurenților și ispitelor la Insula Iubirii 2025: „Știi că au… Ca să înțelegeți, toată băutura de acolo este o sticlă normală pe care pui o etichetă făcută la imprimantă de colegul de la etajul 3. Și gustul e la fel. Și au chestii comparabile cu europenii. Adică o tequila, un rom și lichiorul ăla care e un fel de B52, dar e un spirt gros”!

„N-am băut din ăla. Ai băut tu?”, a fost replica lui Speak (Ștefan Sprianu). „Am gustat, da. Este groaznic. Nu știu cum nu le e rău a doua zi după băutura aia. Sau poate le e”, a continuat Florin Ristei. Iar Speak a încheiat discuția despre alcool: „Doamne…”!

