Deși recunoaște că pentru mulți oameni un astfel de pas pare un lucru firesc, Andreea Popescu a subliniat că pentru ea reprezintă o victorie personală uriașă și o dovadă clară că limitele de vârstă sunt doar simple preconcepții.

Andreea Popescu și-a luat permisul de conducere la 42 de ani

Creatoarea de conținut le-a răspuns celor care s-au arătat surprinși de decizia ei de a face școala de șoferi la peste 40 de ani, aducând totodată mulțumiri instructorului și tuturor celor care au sprijinit-o în această acțiune.

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„Nu aveam cum sa nu fac o postare despre faptul ca mi-am luat carnetul la 42 de ani. Multă lume mă întreabă: «De ce atât de tarziu?». Iar eu vă spun doar atât: niciodată nu este prea târziu să incepi ceva și să și reusesti. Sunt convinsă când o să incep sa conduc, o să spun: «Cum de am stat până acum fără carnet?!» Îi multumesc instructorului meu, care a avut multă răbdare cu mine… și eu cu el. Practic, ne-am perfecționat răbdarea împreună.

Andreea Popescu: „Fiecare are propriile frici de depășit”

Poate pentru majoritatea oamenilor să îți iei carnetul nu este o mare realizare, dar pentru mine înseamnă enorm. Și cred că tocmai asta contează: fiecare dintre noi are propriile frici de depășit și propriile victorii de sărbătorit, indiferent la ce vârstă vin”, a scris Andreea Popescu pe contul său oficial.

Andreea Popescu s-a lăsat recent pe mâna medicilor specialiști, pentru câteva îmbunătățiri la nivelul feței și nu numai. Acum, fosta soție a lui Rareș Cojoc a explicat de ce a luat această decizie și ce intervenții estetice și-a făcut, de fapt.

„Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi. Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă. Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă, asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit”, a spus Andreea Popescu, în mediul online.

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