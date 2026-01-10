Ce impozit plătește Mara Bănică pentru mașină și casă. Suma nu este deloc mică

Anul 2026 vine cu vești deloc îmbucurătoare pentru mulți români, care se confruntă cu o creștere semnificativă a impozitelor locale. Majorările afectează atât cetățenii obișnuiți, cât și persoanele publice, iar impactul este resimțit puternic mai ales de cei care dețin locuințe, terenuri sau autovehicule.

Începutul de an a venit cu vești mai puțin plăcute pentru Mara Bănică. Vedeta a dezvăluit pe rețelele de socializare suma pe care trebuie să o achite pentru impozitele la casă și mașină: 6.738 de lei.

„Început de an bun, ce să zic. După impozite de 6.738 lei la casă și mașină, mi s-a stricat aspiratorul.

Pur și simplu, cu bateria încărcată full, nu mai pornește. Eu aspir zilnic; încălzirea în pardoseală generează praf. Are garanție, din fericire. Dar încă n-am ajuns la cei de la Altex, poate îmi fac vreo surpriză…

Sincer, la câți bani am dat pe el, nu mă așteptam să se strice atât de rapid”, a scris Mara Bănică pe rețelele de socializare.

Conform calculelor valabile pentru acest an, un contribuabil cu un apartament de dimensiuni medii, de aproximativ 110 metri pătrați, ajunge să plătească un impozit anual de peste 3.100 de lei. La această sumă se adaugă taxele pentru terenuri și autoturisme, care pot ridica totalul la peste 3.700 de lei pe an. Pentru multe familii, aceste sume reprezintă o povară serioasă, mai ales în contextul în care veniturile nu au crescut în același ritm.

Schimbare în emisiunea Marei Bănică

Noutățile nu se opresc aici. Începutul de an îi găsește împreună pe Mara Bănică și Marius Niță, la Spynews TV Live. Din 5 ianuarie, emisiunea își dublează durata de difuzare, de luni până joi, între 21.30 și 0.00. Night Show-ul promite exclusivități, declarații în premieră și invitați speciali, într-un mix dinamic de informație, analiză și emoție. Mara Bănică declară:

„Intru în Noul An cu o provocare mare și extrem de frumoasă pentru mine: de luni până joi, împreună cu Marius Niță, îi vom ține pe telespectatori conectați la poveștile vedetelor, dincolo de scene și de luminile refectoarelor. Timp de două ore și jumătate vom fi, așadar, gazdele celui mai nou late night show, Spynews TV Live”, iar Marius Niță completează:

„Schimbarea începutului de an se întâmplă din 5 ianuarie, iar serile vor avea un alt vibe la Antena Stars. Alături de Mara Bănică, vă batem în ecranele televizoarelor cu cei mai efervescenți invitați și cele mai fierbinți subiecte, la Spynews TV Live. V-aș spune mai multe, dar o vom face de luni”.