Mihaela Rădulescu și Andreea Marin au fost considerate de mulți rivale, poate și pentru că au fost căsătorite cu același bărbat. Mihaela Rădulescu a fost soția lui Ștefan Bănică jr din 1997 până în 1999, dar Andreea Marin a avut un mariaj cu acesta din 2006 până în 2013, rodul iubirii lor fiind fiica Violeta.

Totodată, cele două au și același domeniu de activitate: televiziunea. Mihaela Rădulescu a prezentat mai multe emisiuni de televiziune la Antena 1 și PRO TV, iar Andreea Marin e celebră pentru show-ul „Surprize, surprize”, de la TVR 1. Care e însă motivul rivalității dintre ele?

De-a lungul anilor, cele două au fost și în același platou de televiziune, recent s-a întâmplat asta, în 2021, când Mihaela Rădulescu a fost jurat la „Masked Singer”, iar Andreea Marin a jucat rolul Mumei Pădurii, ea câștigând concursul. Au făcut și o poză împreună, s-au și îmbrățișat la momentul respectiv.

Întrebată acum cum se înțelege cu Mihaela Rădulescu, Andreea Marin i-a răspuns lui Măruță, în podcastul lui. „Nu a fost nicio luptă între mine şi Mihaela, nu au fost lucrurile dorite aşa de mine. Nu comunicăm şi în afara televiziunii. Cred că e mai bine să fim pe drumuri diferite. În afara televiziunii, nu avem o relaţie, nu avem compatibilităţi”, a spus Andreea Marin.

„E mai bine să fiu diplomată şi să tac. Am tot încercat să scap de această rivalitate, dar s-a tot ţinut de mine”, a mai adăugat vedeta.

„Probabil am deranjat prin succes”

Acum câteva luni, la Kanal D, Denise Rifai a vrut să afle de unde au pornit discuțiile dintre cele două. La întrebarea „De la ce a început războiul cu Mihaela Rădulescu?”, Andreea Marin a declarat că nu de la ea a început totul. „În primul rând, cât de deplasat să te gândești că cineva se însoară sau se mărită cu un om pentru că a mai fost cineva însurat sau măritat cu același om. Trebuie să fii puțin bolnav fie să o gândești, dar să o și faci. În orice caz nu de la mine.

Eu sunt un om care privește în curtea sa, își vede cu extrem de multă pasiune de munca sa. Probabil că am deranjat prin succes. Am deranjat când am devenit prea vizibilă, deși la început eram un copil care nu părea să ofere perspective, creșterea a fost fulminantă și a deranjat. Și de aici au pornit tot felul de șicane, dar nu de la mine.

Eu sunt un om educat, cu bun simț, și sunt un om care știe să-și vadă de drumul său, însă la un moment dat agresivitatea te deranjează și trebuie să te aperi. Evident de la ea. Când sunt două persoane implicate, mai rămâne una. Fiecare s-a definit, realitatea de azi arată unde e fiecare”, a declarat Andreea Marin în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

