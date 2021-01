Ce s-a întâmplat cu banii câștigați de Răzvan Fodor la Asia Express. Prezentatorul de la Antena 1 nu a avut nicio reținere. „Am și datorii”

Artistul a dezvăluit ce a făcut cu banii care i-au rămas, după ce a plătit impozitul uriaș, dar și 2.000 de euro pe analize medicale.

E un premiu de 30 de mii de euro pe care l-am împărțit cu Sorin Bontea, la care plătim niște taxe de vreo 2.500 de euro de căciulă. 12.500 de euro.

Din care am mai plătit vreo 2.000 de euro pe analize ca să văd că m-am întors ok, iar ce am pătimit eu acolo timp de două luni de zile, nu mai socotim.

Așa ceva nu știu să spun pe câți bani ar trebui să se facă…’, a declarat atunci Răzvan Fodor pentru life.ro.

Întrebat recent, în cadrul unui interviu pentru click.ro, dacă a cheltuit banii câștigați în urma participării la emisiunea respectivă, Răzvan Fodor a răspuns: ‘Da, am și datorii!’, a spus acesta fără rețineri.

