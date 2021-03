Totul despre Răzvan Fodor, prezentatorul „Burlacul” sezonul 6. Detalii mai puțin știute din viața câștigătorului Asia Express

Cum a început cariera lui Răzvan Fodor

„Paşii au fost foarte rapizi şi am fost un norocos la vremea respectivă. Eram la Palatul Copiilor, pe la 17 ani, şi cântăm într-o formaţie de rock alternativ, Axial.

La şase luni după ce am intrat eu în trupă, am înregistrat nişte demo-uri într-un studio profesionist. Acolo lucra Florin Ionescu, soţul Laurei Stoica, care era toboşarul de la Direcţia 5.

Aveau nevoie de vocalist. A fost o rupere în Direcţia 5 în perioada aia. O parte au plecat şi au mers mai departe cu Loredana, în Direcţia 5 rămânând Răzvan Mirică, Florin Ionescu şi Cătălin Onoiu.

M-au abordat şi m-au întrebat dacă n-aş vrea să trec într-o altă dimensiune. A trebuit să aleg, era vorba de carieră mea, chiar dacă cei din Axial îmi erau prieteni.

Am zis „da şi din ‘95 până în ‘98 am fost într-una din jumătăţile Direcţia 5. Aveam 19 ani şi cântam cu unii dintre cei mai tari instrumentişti din România. Am fost trecut într-un dicţionar vox pop-rock ca cel mai tânăr solist vocal din România într-o trupa mare’, a declarat Fodor, pentru Adevărul.ro

Răzvan Fodor a câștigat Asia Express 2019 alături de Sorin Bontea

„Am urmărit show-ul anul trecut şi m-a prins foarte tare competiţia. Când am primit propunerea de a fi concurent, în prima fază am fost destul de reticent, e în mod clar o experienţă solicitantă şi deloc uşoară(…)”. Cei doi au primit premiul de 30.000 de euro.

Ce spune despre proiectul „Burlacul”

Un burlac cu care s-a împrietenit repede și gândul că îl va putea ajuta pe acesta să își găsească soția l-au convins pe Răzvan Fodor să accepte rolul de prezentator în noul sezon al emisiunii.

„Mi-a plăcut și mi se pare potrivit faptul că nu se vrea o emisiune la care prezentatorul trebuie să anunțe ce se întâmplă, ci mă pot implica să îl trag de mână pe Burlacul, să îl ghidez.

Am înțeles că se vrea altceva, că noi, membrii echipei, putem să îi fim prieteni, să îl ajutăm pe băiatul acesta să se căsătorească, pentru că își dorește foarte tare o familie.

Îmi doresc foarte tare ca dacă îi dau un sfat să fie pertinent, iar dacă el va ține cont și trage lozul norocos înseamnă că mi-am făcut treaba”, a spus Răzvan Fodor.

