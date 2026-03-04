Astfel că, vedeta a explicat care sunt combinațiile alimentare care nu vă îngrășă în post. „Eu am un program care se numește «Suplă și sănătoasă în post» și care se adresează exact acelor persoane care vor să slăbească. Sunt multe femei care țin post în speranța că vor slăbi, dar mănâncă foarte mulți carbohidrați, nu-și echilibrează dieta și ajung să se îngrașe.

În post trebuie să ai grijă, în primul rând, să combini sursele de proteine. Proteinele vegetale nu au toți aminoacizii esențiali, dar dacă le combini cum trebuie ai proteine complete. Asta înseamnă concret să ai la fiecare masă o cereală plus o leguminoasă. Leguminoasele sunt legumele cu boabe: năut, fasole, linte.

Dacă tu, de exemplu, îți faci o salată cu cușcuș sau cu grâu și arunci câteva boabe de năut, mai pui și niște legume pe acolo, asta e o combinație corectă. Sau pâinea cu fasole bătută, sau o felie de pâine cu năut iar sunt combinații bune.

Cartofii sunt buni dar cu măsură, nu la ultima masă și nu prăjiți, dacă vrei să slăbești. Un cartof fiert, cinstit, are în jur de 70-80 de calorii pe suta de grame, dar dacă-l prăjești el poate să-și tripleze conținutul caloric. Grijă mare la ulei!

Trebuie să mai știi și că fierul din vegetale nu se absoarbe la fel de bine ca cel din surse animale, de asta trebuie să adaugi neapărat și o sursă e vitamina C. Adică, storci puțină lămâie, pui o mână de pătrunjel sau adaugi un ardei roșu.

Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi, astfel încât să ai beneficii de pe urma postului și să și dau jos vreo câteva kilograme”, a spus Carmen Brumă, pentru Click!

Carmen Brumă este tehnician nutriționist, antrenoare de fitness și de aerobic, iar în ultimii ani a renunțat la a mai ține posturile.

„Eu nu țin post în acest moment. Postul acesta nu l-am ținut. Nu mi-am propus pentru anul acesta să țin. În această perioadă a vieții mele, trebuie să fiu foarte atentă la aportul de proteine și-mi este ușor să-mi ating necesarul de proteine din surse animale și vegetale, nu doar exclusiv din vegetale”, a adăugat Carmen Brumă, pentru Click.

