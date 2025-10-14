De-a lungul timpului s-a tot vorbit despre sumele pe care celebritățile le primesc pentru a participa la Asia Express, dar și despre banii pe care îi câștigă cameramanii și alți oameni din staff.

Spre exemplu, în acest an s-a viralizat în mediul online discuția despre suma care i-a intrat în cont lui Serghei Mizil pentru cele cinci săptămâni petrecute în show-ul de la Antena 1. Dar s-a vorbit și despre cât a câștigat Raluca Bădulescu la Asia Express 2025.

Recent, jurnaliștii de la Gândul au făcut publice și sumele pe care le câștigă cameramanii de la Asia Express pentru 44 de zile petrecute pe tărâmul african. Iar banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini!

Potrivit sursei citate, un cameraman primește între 5.500 și 6.500 de euro pentru un întreg sezon Asia Express. Adică pentru 11 etape de show.

„Dacă anul trecut am înghețat de frig, în America, anul ăsta e grav. Deci, căldură de la 37… 38 de grade, atât îmi arată termometrul, dar cred că sunt mai multe grade. Pur și simplu am băut minimum 10 litri de apă pe zi. Ne-am dat cu creme de soare, deja ne-am ars pe față, pe membre, pe unde am fost descoperiți, cu toate că ne-au dat o cremă de protecție care are factor de protecție 110%. N-am mai văzut niciodată până acum, dar tot ne-am ars.

Cel mai des mijloc de transport găsit, aici, în Thailanda, de concurenți, sunt pick-up-urile acestea. Vreau să vă spun că 90% din transportul pe care l-am avut până acum a fost în pick-up, în bena din spate. Aceste mijloace de transport au amortizoarele pe spate foarte dure. La orice dâmb, eu, care stau în spate, sar câte jumătate de metru”, spunea un cameraman în trecut, potrivit sursei citate.

Suma vehiculată este mai mică decât banii pe care Mara Bănică i-ar fi primit pentru cinci săptămâni la Asia Express 2025: 11.000 de euro!

