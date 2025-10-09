Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1

Din păcate, la finalul celei de-a cincea săptămâni de Asia Express 2025, Serghei Mizil și Mara Bănică nu au mai avut noroc, astfel că simbolul pe care l-au scos din săculeț nu a mai fost verde, ci roșu.

Mara Bănică și Serghei Mizil au fost eliminați de la Asia Express 2025

Cei doi, care formau cea mai vârstnică echipă din istoria emisiunii, fie că vorbim despre ediția din România sau despre cele din alte țări, au plecat de pe tărâmul asiatic fiind lăudați de aproape toate echipele rămase în concurs.

Karmen Minune și Dan Alexa au avut cuvinte de laudă în special la adresa lui Serghei Mizil, deoarece bărbatul s-a descurcat foarte bine în competiție la cei 72 de ani ai lui. Însă nici Mara Bănică, la aproape 50 de ani, vârstă pe care o va împlini în luna noiembrie, nu a fost mai prejos.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, experiența de la Asia Express 2025 a fost una de neuitat pentru Serghei Mizil și Mara Bănică nu doar datorită a ceea ce s-a întâmplat în show-ul de la Antena 1, ci și datorită banilor pe care ei i-au câștigat.

Vedeta în vârstă de aproape 50 de ani s-a întors acasă cu 11.000 de euro

Din câte se pare, Mara Bănică a primit de la Antena 1, pentru fiecare etapă petrecută la Asia Express 2025, nu mai puțin de 2.000 de euro. Ceea ce înseamnă că, pentru întreaga ei aventură, care a durat cinci săptămâni, s-a ales în cont cu suma de 10.000 de euro.

Pe lângă acești bani, Mara Bănică a mai primit încă 1.000 de euro, deoarece în cele cinci etape de la Asia Express 2025, ea și Serghei Mizil au reușit să câștige două amulete în valoare de 1.000 de fiecare. Astfel, suma totală de 2.000 de euro, de la cele două amulete, s-a împărțit în mod egal la cei doi concurenți.

La un calcul simplu rezultă că Mara Bănică are în cont de la Antena 1, după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025, mai mult cu 11.000 de euro!

În schimb, despre colegul ei de echipă au apărut mai multe informații în mediul online. Unele voci afirmă că Serghei Mizil ar fi primit 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Asia Express 2025, pe când alții spun că ar fi primit și el la fel ca Mara Bănică, adică 2.000 de euro pentru fiecare etapă din show-ul de la Antena 1.

